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Android 12測試版公開：Google史上最個人化的手機系統

▲Android 12（Android S）實測。（影片／記者洪聖壹攝、製作）

特約記者洪聖壹／綜合報導

Google I/O 2021 首日主題論壇當中，公開了多項產品更新，包括加入三種不同 AR 導航的 Google Maps、可以幫助辨識環境、翻譯書本的 Google Lens 等等，至於全新的 Android 12 則是基於「為你設計」的系統，提供更多人性化的操作介面，號稱是 Google 史上最具個人化特色的作業系統。

根據 Google 介紹，目前全球已經有超過 30 億的 Android 裝置被使用，全新的 Android 12 版本希望能夠建立一個真正屬於用戶自己個性的裝置，因此 Android 12 版本著重在使用者介面的深度客製化上面，從輸入密碼開始到進入手機、觀看時間、設定鬧鐘、傳送簡訊、撥打電話、設定 Wifi 連線等等，所有介面都做了改變。

Google 表示，全新的 Android 12 Beta 測試版，預計今天就會發送，除了 Google Pixel 之外，還有華碩、小米、OPPO、Vivo、realme、TCL、夏普、中興、一加 等智慧型手機廠商。用戶可以透過下載，測試這個具備預設安全(secure by default)及隱私設計(private by design)的全新作業系統。

我們正在使用一種稱為Material You的設計語言統一我們的軟硬體生態系統。

Android 12 是 Google 公司首度由Google 硬體開發團隊、Android 團隊與 Apps 設計團隊三個團隊共同合作打造，它涵蓋 Android 歷來規模最大的介面改變，從顏色、形狀、光線到動作等，讓 Android 12 的使用者介面更具有個人化體驗，然而這些改變讓手機所需的 CPU 運算減少了多達 22％，系統運作對於 CPU 大核的使用減少了多達 15％，換句話說，這一代 Android 系統，同樣讓手機不能說更快，但是至少會更省電。

在 Google 的親兒子 Pixel 設備當中，用戶可以自定義調色盤來重新設計每個小部件，藉此完全客製化自己的手機，在設定當中，使用抽取顏色(color extraction)功能，當使用者選擇了想要的桌布時，系統將自動決定哪些顏色最顯眼、哪些顏色是陪襯，以及哪些顏色就是好看，接著整個作業系統都會套用這些顏色，像是通知欄(notification shade)、螢幕鎖定畫面、音量控制項、新的小工具等更多介面。

記者覺得最有趣的是，可以直接讓手機取用日常拍攝的照片，然後讓系統自行更換照片當桌布、搭配全新設計的 icon，讓自己隨時都能感受到是一支屬於自己的手機。

貫穿 Android 12 的設計語言稱為“Material You”，這是延續自 Google I/O 2014 期間亮相的“Material Design”，記得當時的想法是希望透過全新簡潔的設計，讓人們感覺到科技產品不再是冷冰冰的，而是親切、美觀、時尚。如今 Google 開發團隊提出的 Material You 則是更為客製化，但是設計上更為美觀、更為人性化。

在 Android 12 系統當中，只要觸碰螢幕，你的手機就會快速回應並展示流暢的動作及動畫。舉例來說，當你在鎖定螢幕
畫面下清除通知，手機上的時鐘就會放大一些，提醒你已經掌握最新資訊。

隱私

在隱私方面，有別於 iOS 系統，Android 12 將讓用戶更加透明地了解哪些應用程序正在使用你的數據，像是新增的權限管理員當中，你可以很快的知道自己的哪些應用授權給哪些程式使用，甚至可以快速決定你要禁止哪些應用程式的存取權限。

此外，當你打開應用程式的時候，一旦應用程式使用你的鏡頭或者麥克風，手機的右上角就會出現綠色圖標，而跟 iOS 14 不同的是，Android 12 的圖邊包括麥克風跟攝影機。

在 Apps 使用權限方面，Android 12 針對位置共享方面提供新的權限，讓應用程式後台只能查看使用者大概位置，而不是精確的位置。例如，天氣應用程序不再需要用戶的精確位置即可提供當地準確的天氣預報。

在個人訊息防護方面，Android 12 直接在操作系統底層構建隱私保護功能。另外是Android Private Compute Core（APCC）隱私功能，它讓 Google 可以導入更多 AI 設計，包括即時字幕，正在播放和智慧回復之類的功能。

智慧鑰匙

Google 宣布 Android 12 系統將讓手機成為更聰明的鑰匙，這部分有個數據，就是搭載 Android Auto 系統的智慧車，在全球已經達到 1 億輛，而在未來，車主只要讓搭載 Android 12 的手機接近汽車，車子就可以開門、甚至啟動，前提是手機藍牙必須要打開，而感應車門的是靠 NFC 晶片，率先支援這項功能的手機除了 Google Pixel 之外，還包括三星的Galaxy 裝置，至於車商則是 BMW，接下來包括通用、福斯、福特等 Android Auto 合作商也會陸續提供相關車種支援。

其他

除了車鑰匙，還有跟 Chromebook 的協作，當 Android 12 系統的手機靠近筆電的同時，電腦就會解鎖，並且同時感應手機，讓用戶可以在電腦上面使用手機裡面的照片、影片，甚至撥打電話。

另外一個有趣的小功能，就是手機可以當 Chromecast 或者 Android TV 的遙控器。

初步看來，Android 12 系統讓用戶有耳目一新的感覺，同時也為現有的手機廠商做了一個使用者介面的最佳示範，對於擴大 Android 生態系的實用性上面將會起了非常大的作用，好比說小米的 MIUI 可能也將因此思考更多跟個人化有關的設定也說不定，而這些作法將讓用戶感到貼心、好用，那麼這也是 Android 生態系設定的初衷。

正如同一開始所說，Android 12 測試版即日起對外開放開發者測試。

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