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「保障型保險商品平台」7月1日上路　保費最多可省70％！

▲「保障型保險商品平台」7月1日上路，保費最多可省70％。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲「保障型保險商品平台」7月1日上路，保費最多可省70％。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳依旻／台北報導

為提供民眾簡易、實惠之保險商品，增進民眾基本保險保障，金管會今（18）日表示，已請臺灣集中保管結算所股份有限公司規劃結合保障、退休投資與促進公益之「退休準備平台」，並由基富通證券股份有限公司於該平台中建置「保障型保險商品平台」，預定110年7月1日上線，屆時台灣人壽、國泰人壽、富邦人壽、南山人壽、中國人壽5家業者加入。

金管會保險局副局長張玉輝指出，保險主要功能在於對不可預料之風險提供保障，集結眾人的力量，將個人的危險轉嫁於眾人分攤，以自助互助的方式來確保個人經濟生活的安定。依據壽險公會統計，109年國人平均每人的身故給付僅新臺幣190萬元，對照行政院主計總處公布之108年我國家庭平均每戶消費支出為82.9萬元，顯示國人保險保障明顯偏低，家庭經濟支柱若發生不幸事故，190萬元只夠全家2年的基本生活費用，家人頓失依靠情況下，將使家庭陷入經濟困境，因此買保險注重保障之觀念格外重要。

張玉輝表示，未來國人可在「退休準備平台」保險專區之「保障型保險商品平台」試算壽險保障缺口、瞭解保障型保險商品險種及保障範圍，並可獲得投保資訊及保險金融小常識。

金管會對此平台有兩大規劃方向：

第一，「保障型保險商品平台」提供易懂、易用、易選的網路投保平台，將設置保險公司專屬網頁之連結，民眾於「保障型保險商品平台」點選商品險種、保險公司後將可連結至特定保險公司保障型保險商品之專屬網頁，並於該公司專屬網頁完成網路投保，民眾倘有諮詢及服務需求，仍由該保險公司提供。

二、初期平台商品險種規劃有傳統型定期人壽保險主契約、小額終老保險及重大疾病健康保險主契約等3種商品，只要符合「保障型保險商品平台商品險種及規格相關規範」之保險商品，均可於保險公司專屬網頁上架銷售，為使保險費較為低廉，金管會對於平台商品之預定附加費用率訂定較低水準之上限，壽險附加費用率不逾15％、重大疾病險附加用率則不逾12％，假設100%用第六回合生命表試算，若20年期定期壽險，不同性別、年齡可省25%到70%。

張玉輝強調，已在110年5月6日修正「保險業辦理電子商務應注意事項」，開放保險業可以在主管機關指定平台入口銷售重大疾病健康保險商品，並明定重大疾病健康保險限一次性定額給付，單一被保險人保險金額累積不得超過100萬元，另外，為了鼓勵保險業者設計及銷售保障型保險商品，正研擬主管機關指定平台銷售的保障期間6年以下定期保險適用新契約責任準備金利率得額外加碼之鼓勵措施，近期將辦理發布作業。

張玉輝提醒，保險商品為人身風險管理之適當工具，建議民眾可在人生不同階段適時檢視自身保障需求，並衡量財務負擔及所得來源情況，選擇合適之保障型保險商品，才能讓自己及家人生活更有保障，例如剛從學校畢業之社會新鮮人，經濟能力較不寬裕，可考慮購買定期壽險，以相對較低保費獲得基本的保險保障，經濟能力穩定的民眾，可依其自身實際狀況，像是成立家庭或新生兒誕生，適時檢視其保障缺口，如房貸、生活收支狀況、醫療需求等，針對不同需求購買適當的保障型保險商品如定期壽險、終身壽險、商業醫療保險等，以建立完整的防護網。

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