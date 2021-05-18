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快訊／新北宣布視同準4級警戒　侯友宜：高度管制低度活動

記者羅婉庭／新北報導

中央流行疫情指揮中心18日公布國內新增245例確診案例，分別為240例本土及5例境外移入，確診個案中新增2例死亡。隨後，新北市長侯友宜宣布升級準四級警戒，封城不代表不能進出，而是維持基本民生生活，提高並擴大管制，以「高度管制、低度活動」為最大原則。

新北市今(18)日新增確診人數為106人，自4月26日到5月18日本市總確診人數已達465人。今日新增各區確診人數，中和新增33人（累計74人），板橋新增26人（累計120人），其餘地區新增為零星個位數。

針對日趨嚴峻的疫情，外界擔心雙北未來是否會升級四級警戒進而封城，侯友宜昨日下午說明，以新北狀況就已經算「類封城」狀態，所謂封城不代表不能進出，而是維持較低的民生生活，提高並擴大管制，應該稱作市高度管制、低度活動。

侯友宜指出，相關聚會活動依照三級警戒更強化來取締，民眾沒必要就取消，沒必要的餐會就別辦，只有靠市民自立自發配合，才能成功防疫。至於防疫物資搶購亂象，他再次強調，防疫物資目前充足，如有故意哄抬價格，會請消保官查察，絕對開罰。

侯友宜強調，非必要出門的不要營業，不要出門，尤其現在停課，麻煩企業讓勞工居家辦公，減少人流，可以讓勞工企業得到尊重，如果能停班也鼓勵停班，希望企業盡量體諒勞工，停班為體恤勞工，該停班就停班，把防疫放在第一優先，讓疫情能有效管控。

此外，侯友宜表示，社區篩檢站後天會增設，地點及開放時間明天將對外公佈，隨著疫情做調整，目前每天篩檢站的量有4000，他呼籲，不要集中在篩檢站，可以到17家專責醫院做篩檢。

▲新北市進入三級警戒，市長侯友宜召開緊急應變會議▼ 。（圖／新北市政府）

▲市長侯友宜召開緊急應變會議（圖／新北市政府）

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