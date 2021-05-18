板橋篩檢站300號碼牌凌晨搶空！新北擬增設新莊、永和2站





▲新北市立聯合醫院板橋院區快篩站 。（圖／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／新北報導

針對新北市板橋聯合醫院社區篩檢站，18日從原本的200名額，增加至300個，同樣也是清晨就被搶空。對此，衛生局表示，未來將視情況增加篩檢量能，再增加兩處篩檢站。

衛生局表示，近幾天將會視情況增加篩檢量能，而且也將再增加兩處篩檢站，但地點不會集中在板橋，而是選在新莊、永和等高風險區域。

此外，新北市政府工務局近日密集勘查地點，位於蘆洲區的空中大學也被徵詢。對此，空中大學窗口表示，的確有接到市府徵詢，將配合政府防疫工作。不過，工務局指出，現勘後初步排除空大選項，持續針對全市多個地點評估中，設置時間尚未拍板。

侯友宜昨日下午強調，醫療量能不斷地在做調整，目前先規劃將輕症及無症狀從病床清出，並徵用一棟集中檢疫所、183個房間來做調整，若人數上比較急迫的話，也會先跟中央做協調把病患送過去，調整的速度會越來越快，集中檢疫所是第一道防線。

侯友宜指出，方艙醫院的準備是為了應付所需的醫療量能高速上升，目前已經在找地點，也已評估很多地點，工程單位與民間協助的單位已經密切接觸中；只要這幾天的醫療量能不夠、撐不下去，且中央同意下，「該啟動就啟動」，但此涉及經費、醫療人員的問題，並不是新北市衛生局可以吃得下，這需要全國的醫療團隊互相調派支援，新北市的醫療已經完全緊繃。

新北市衛生局長陳潤秋補充，這2天病例數暴增，確診病患主要是輕症或無症狀，已送68名至集中檢疫所，63名年紀大、發燒或有慢性病史的病患則送專責病房。

陳潤秋說，很多確診民眾都輕症、無症狀，如果確診後在家等候通知，中央已提出相關指引，包括要怎麼和家人隔開、通知可能接觸者等，請民眾依照指引做好第一步的保護。