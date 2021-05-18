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快訊／柯文哲防疫新戰略「下行政命令」：大型醫院只有2種選擇　

記者袁茵、徐政璿／台北報導

雙北疫情升溫，台灣本土確診數連續4天破百，指揮中心18日公布，新北市106例，以中和區33例最多，其次為台北市102例，以萬華區48例為最多。對此，台北市政府18日下午緊急召開防疫記者會，台北市長柯文哲表示，北市防疫戰略改變，要下達行政命令，北市大型醫院只有2種選擇，第一是成立院內專責病房，二是提供一定比例醫護人員供北市調度。

柯文哲於18日防疫記者會指出，中央指揮中心公布的確診人數240人，看起來有擴散到其他縣市，還宣布了全國停課，所以顯然疫情不是只在雙北，很可能向台灣其他縣市散播。

柯文哲強調，目前疫情已經跟過去0確診目標戰略不同，所以必須因應新疫情，重新設計整個防疫戰略。就醫學觀念來說明，一般來講，只有20％確診者需要絕對住院，大概4％需要到加護病房包括插管。

柯文哲表示，面對台灣不知道未來幾天會有多少確診案例，所以現在凡是快篩、PCR確診，不必馬上進醫院或負壓隔離病房，先找地方收容觀察，發止痛藥或退燒藥處理，如果進醫院以後，經過治療超過10天，評估有無變壞，若PCR還是正的，因為有可能傳染給他人風險，所以轉到防疫旅館，「不用住院，移出來，保留醫院給最有效率使用。」

柯文哲強調，要開始下行政命令，第一，北市所有大型醫院只有2選擇，一個是成立院內專責防疫病房，二是沒成立的話就提供一定比例醫護人力供北市府調度，去檢疫所或防疫旅館服務，因為裡面放很多快篩陽性者，有可能狀況變壞，所以需要一定比例醫護人員照顧 所以北市衛生局，18日下午就會將該行政命令下達到北市各大醫院。

指揮中心表示，18日新增240例本土個案，為112例男性、128例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日／採檢日介於5月5日至5月17日，居住縣市分別為新北市106例，中和區33例最多、台北市102例，萬華區48例最多、桃園市12例、彰化縣10例、基隆市及高雄市各3例、新竹縣2例、新竹市及雲林縣各1例。

▼台北市長柯文哲召開防疫記者會。（圖／台北市政府提供）

▲▼台北市長柯文哲召開防疫記者會。（圖／台北市政府提供）

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