配合防疫！「超商營業時間調整」懶人包　這些門市暫時不開了

▲疫情需求有部分超商調整營業時間。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蕭筠／台北報導

國內疫情延燒，17日再暴增333例本土案，各大賣場、速食業者也急忙升級防疫規定，避免疫情再擴大。近日網上傳出有部分超商門市緊急閉店一事，導致網購包裹被退回。對此，業者回應表示是為配合政府疫情管控，故調整部分門市營業時間，並未緊急閉店，不過也有門市是暫時關閉狀況，民眾要多加注意。

17日起陸續有服飾網購業者急忙PO出最新通知表示，因防疫需求有部分7-11門市緊急閉店，故包裹將送回物流中心驗退並進行廠退，提醒消費者於這期間避免選擇指定門市取貨。對此，業者回應表示，並不是緊急閉店，有部分門是為配合疫情管控故調整營業時間，為確保消費者權益才調整作法，業者也提醒「配合中央疫情指揮中心與地方政府疫情管控調整營業的門市先不要選。」

而7-11賣貨便網站上也公開調整名單之門市並進行陸續更新，也說明若包裹已配達門市，則會退到賣家指定退貨門市；仍在配送中的則會請買家重選門市。另，全家、萊爾富也為配合政府升級防疫措施，目前有部分門市因應停班停課而暫停營業，詳細店家可分別至全家、萊爾富相關網站查詢。

▲7-11部分門市調整營業時間。（圖／翻攝官網）

▲全家部分門市調整營業時間。（圖／翻攝官網）

▲萊爾富部分門市調整營業時間。（圖／翻攝官網）