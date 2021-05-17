肯德基雙北「暫停內用」！零接觸外送放門口、實聯制2.0啟動

▲肯德基雙北「暫停內用」，推出「零接觸外送服務」，外送箱內外部定時清潔消毒。（圖／業者提供）



記者林育綾／台北報導

因應雙北疫情升溫，除了頂呱呱、麥當勞、漢堡王宣布暫停內用外，肯德基今（17）日也公告雙北共60家餐廳暫停內用服務，期間外帶、外送、汽機車點餐車道服務皆正常營運，同時推出「零接觸外送服務」及「實聯制2.0」加快認證速度，鼓勵消費者多加使用預訂快取及零接觸外送。

肯德基表示，即日起雙北地區共60家餐廳暫停內用服務，內用開放時間將依循防疫規定，即時反應、調整防疫措施，而期間外帶、外送、汽機車點餐車道服務，皆正常營運。其中推薦消費者使用「預訂快取服務」透過網路預訂後，於指定時間到店取餐，可減少點餐、取餐等待時間。

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▲肯德基也提供「零接觸外送服務」。（圖／業者提供）



肯德基也提供「零接觸外送服務」，消費者可指定外送員將餐點「放在(家)門口」、「管理室/警衛室代收」或是「戶外定點取餐」，外送人員送達同時會將餐點放在置物架上。同時餐點也將貼上餐點封條封口，製作過程嚴格把關，並降低外送過程人為接觸，所有餐點放入前，外送箱確實用酒精消毒，讓消費者安心享用。

另為保護餐廳員工和顧客健康，肯德基櫃檯點餐人員全面戴防疫面罩、口罩、手套，並備有零錢盤，減少接觸。同步推出「實聯制2.0」服務，只要曾掃瞄肯德基QR Code填寫聯絡資料的顧客，下次掃描將自動帶入資訊（需關閉手機網頁私密瀏覽功能），加快實聯制認證速度、減少停留時間。

▲肯德基櫃檯點餐人員戴面罩、口罩、手套，並備有零錢盤，減少接觸（圖／業者提供）

而速食業者麥當勞今（17）日也宣布，即日起至5月28日，台北、新北門市不提供內用服務，同步不開放廁所，僅可使用外帶、得來速與歡樂送服務。其餘門市也全面實施「實聯制」並啓動單一出入口，消費者進入餐廳前需配合掃描QR code登記留下姓名、聯絡電話，未攜帶手機者需登記資料於紙本，體溫超過37.5度則請勿入內。而雙北其餘門市，用餐區則全面採取梅花座，並持續關閉遊戲區，各門市舉辦之生日派對、童樂故事屋等活動也一律取消。

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