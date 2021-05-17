蓋茲向「戀童淫魔」徵詢婚姻建議？　梅琳達暴怒求離婚

▲比爾蓋茲與梅琳達。（圖／路透）

實習記者徐于文／綜合外電報導

比爾蓋茲（Bill Gates）離婚風波持續燃燒，至今未對外說明離婚原因，婚姻內幕醜聞卻不斷爆出，消息人士透露，梅琳達早在2019年就已諮詢離婚律師，當時恰巧是蓋茲與戀童僻富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）「親密友誼」爆出的時間點．蓋茲曾與艾普斯坦年年見面數十次，並曾聊到與梅琳達「有毒的」婚姻，艾普斯坦建議蓋茲結束婚姻．

《每日野獸》7日報導，蓋茲在2011至2014年間，與艾普斯坦在關係親密，多次在其價值7700萬美元曼哈頓別墅見面，在類似「男人俱樂部」氣氛下討論科學與慈善議題，也時常八卦蓋茲與梅琳達婚姻問題．對此蓋茲聲明反駁，從未以貶低言語形容梅琳達．

兩人友誼2019年在《紐約時報》首次曝光，報導指出，蓋茲在艾普斯坦服刑結束後，鼓勵他參與慈善活動以恢復形象，而艾普斯坦也開始為「蓋茲基金會」籌措慈善基金，雙方關係因此變得親密．不料梅琳達2013年首次與艾普斯見面時，就表示感到「非常不舒服」，多次警告蓋茲不要繼續接觸艾普斯坦，但蓋茲卻未因此停止，關係曝光後，梅林達忍無可忍，開始諮詢離婚律師．

蓋茲當年回應指控，表示後悔與艾普斯坦見面，並承認是個「錯誤判斷」，但2人並無私人交情或商業往來，純粹是因募款見面。一名匿名人士透露，蓋茲首次見到艾普斯坦後曾發信寫道，「他的生活方式跟我非常不同，也很有趣，但不適用於我的人生．」

▲戀童富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）。（圖／路透）

艾普斯坦是美國對沖基金經理人，涉及多起拐賣未成年少女性交易、性侵等罪，其中包括要求性服務、培育性奴與要求賓客性服務等，2019年8月在紐約獄中等待判決，期間自縊身亡．

比爾蓋茲與前妻梅琳達5月3日公開結束長達27年婚姻，震撼全球，但婚姻內幕陸續爆出，2人早在3月就在協商離婚程序，家庭成員也紛紛挺身支持梅琳達決定，2人似乎並非和平分手．