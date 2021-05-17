不明生物闖入！女友驚見他「詭飄空中」　男親曝：外星人送我回家

▲ 莫尼斯宣稱曾遭外星人綁走。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

幽浮（UFO，不明飛行物）與外星生命話題近來引起大批網友熱議，美國一名男子便透露遭外星人綁架的經歷，宣稱外星人將他送回家中時，還被他當時的女友目睹他飄浮在空中的場面。

《每日星報》16日報導，美國男子莫尼斯（Matthew Moniz）擔任緬因州社區組織「星際支援」（Starborn Support）科學顧問，先前接受美國電視節目《Inside Edition》訪問時透露，事發時他的新女友剛搬進他家不久，某天夜晚竟遇到外星人來拜訪。

他說明，「有次當一名年輕女士剛搬進來和我一起住，他們（外星人）有天晚上來把我帶走，將我送回來的過程中吵醒了她，而當時我浮在半空中」，引起網友熱烈討論。

「星際支援」組織成立於2006年，旨在串聯聲稱曾見過外星人或曾遭外星人綁架的民眾，網站上寫道，「我們是一群曾有共同遭遇的普通人，像是綁架、接觸或目擊，而這在某種程度上影響我們的生活。星際支援及成員致力於探索安全且合理的方式，幫助彼此應對這些有待研究之超自然現象的影響。」

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