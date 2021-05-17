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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

真愛！學校賽跑遇大雨　男高生濕身為她「撐傘跑到底」...嗨翻全校

▲▼健身,女性,跑步,慢跑,運動,健身,伏地挺身。（圖／翻攝自pixabay）

▲女高中生參加學校賽跑時遇到大雨，一名男同學竟拿傘衝出為她遮雨。（示意圖／翻攝自pixabay）

實習記者高琳景／綜合報導

不少人認為「高中時期的戀愛，才是最單純美好的」。大陸一名女高中生，在參加學校的賽跑時不幸遇上大雨，沒想到一名男同學怕她淋濕，竟一路幫她撐傘相隨到終點，讓在場的師生直接吃了一大把狗糧。

根據《漩渦視頻》報導，湖北十堰一所高中於14日舉辦了一場運動會，然而在進行賽跑項目時突然下起一陣大雨，而場上一名女學生跑著跑著，竟有一名男同學撐起雨傘衝上前一起陪跑，瞬間讓整個操場沸騰起來。

▲▼雨中撐傘。（圖／翻攝自漩渦視頻）

▲女學生在雨中跑到一半，竟出現一名男同學幫忙撐傘。（圖／翻攝自漩渦視頻）

對此，拍攝影片的郝同學表示「就是我們運動會的最後一天，然後那天一直在下雨，在進行最後一個項目女子接力賽時，同學們都是在雨中賽跑，跑著跑著就看到好像是理學院的一個男生，就給那個女孩撐傘陪她跑過去，我們觀眾席就覺得好驚訝也好甜啊！」

▲▼雨中撐傘。（圖／翻攝自漩渦視頻）

▲男同學甚至一路愛相隨「陪跑到終點」。（圖／翻攝自漩渦視頻）

不少網友看到影片後，直呼「女生此刻已經不在乎淋濕沒」、「也就讀書時期有這麼單純的愛」、「狗糧猝不及防」、「單身狗叫得最大聲」、「羨慕了...這就是愛」。但也有網友吐槽「說實話根本擋不住雨，而且還影響發揮」。

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