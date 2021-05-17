《蘋果日報》停刊前最後一期上架　鄉民一早衝超商買下當紀念

記者黃翊婷／綜合報導

《台灣蘋果日報》日前宣布紙本報紙將走入歷史，最後一期發行日是5月17日。今日（17日）就是蘋果日報紙本報紙發行的最後一天，讓不少粉絲網友忍不住在網路上PO文感嘆，一早收到最後一天的紙本報紙，心中很是感慨，「我印象最深刻的蘋果，是當年王建民跨頭版的蘋果。」

▲部分網友一早前往超商購買蘋果日報紙本報紙當紀念。（圖／記者游宗樺攝，下同）

《台灣蘋果日報》14日宣布紙本報紙將走入歷史，17日發行最後一期，18日正式停刊，數位版本則是繼續發行。消息一出，讓許多網友不勝唏噓，並紛紛留言感嘆，「時代的眼淚」、「懷念之前的王建民頭版」、「當年5元，天天班上傳著看」，畢竟在很多人的青春回憶中，正是《蘋果日報》紙本剛好發行，或是處於全盛的時期。

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而今日（17日）就是蘋果日報紙本報紙發行的最後一天，有網友一早在PTT八卦板發表文章表示，剛剛已經收到最後一天的紙本報紙，心中感慨萬千，「我印象最深刻的蘋果，是當年王建民跨頭版的蘋果。對你來說，蘋果日報有難忘的回憶嗎？有沒有八卦？」

其他網友也相繼留言感嘆，「可惜了」、「一堆經典圖」、「剛剛進超商最後一期順手拿了，當紀念」、「剛剛超商店員也馬上刷了一份，剛好兩份」、「今日我最美真的是經典」、「珍重再見」。

▼現代人已經很少購買紙本報紙。