　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

和平醫院對面餐廳「黑煙冒出」　店家：疫情停業又遇火警賠超慘

▲▼和平醫院斜對面自助餐餐廳凌晨起火冒煙。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲和平醫院斜對面自助餐餐廳凌晨起火冒煙。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／台北報導

台北市中正區17日凌晨4時許，和平醫院斜對面的一間自助餐餐廳突然冒出濃煙，附近住戶發現後趕忙報警，警消到場佈設水線入內，迅速撲滅火勢，所幸當時餐廳還未開業，無人受困傷亡。警消初步估計燃燒面積約為0.5平方公尺，疑似電線過載釀災，確切起火原因有待後續調查釐清。

▲▼和平醫院斜對面自助餐餐廳凌晨起火冒煙。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲救護人員穿著防護衣在旁待命。（圖／記者游宗樺翻攝）

據了解，餐廳昨天開始就打烊，起火時濃濃黑煙從店家的鐵捲門內竄出，由於該處緊臨台北市立聯合醫院和平院區，警消不敢大意，出動多輛消防車到場救災，同時疏散該建物內的民眾，並聯絡餐廳負責人到現場。警消拉水線入屋後，發現桌上著火，立即射水撲滅。

餐廳負責人表示，平常客人都是以醫護人員、病患跟附近的上班族為主，但因為疫情的關係，加上緊鄰最近疫情緊張的和平醫院，這幾天生意直直落，所以在昨天就開始暫停歇業2週，沒料到竟然會發生這場火警，讓損失雪上加霜。

▲▼和平醫院斜對面自助餐餐廳凌晨起火冒煙。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲起火餐廳緊鄰和平醫院。（圖／記者游宗樺翻攝）

火勢迅速被撲滅，未造成人員受困傷亡，警消進一步查看後，初步研判為電線過載釀災，燃燒面積約為0.5平方公尺，確切起火原因有待後續火調釐清。

ET快訊
台中首間學校停課！市府深夜宣布重慶國小1學生確診
本土累計451例　全台「停課懶人包」看這裡
紫衣女拒戴口罩！衝「超商櫃台內」狂嗆女店員　畫面讓網怒了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

和平醫院對面餐廳「黑煙冒出」　店家：疫情停業又遇火警賠超慘

新竹3確診者「完整疫調」足跡表公布　縣長：皆未涉公共場所

女LINE亂傳「錦州鵝肉店員中鏢」　客嚇爆退訂！店家怒告抓到3人

疫調消耗基層警壓力過大！警政署下令抗疫優先　非重要刑案緩辦

撞擊畫面曝！大里休旅車過彎失控　自撞對折「鐵包樹」2人慘死　

快訊／半裸男陳屍高雄港消波塊　左大腿13公分長疤！身份待確認　

台南酒駕男發燒急採檢　警等報告要2天超焦慮：確診不就完蛋？

快訊／台中大里嚴重車禍！轎車撞路樹「對折2半」…2男送醫搶救亡

南投未戴口罩罰1萬5？男散佈恐慌謠言隨即遭逮　最重可罰300萬

因應準三級防疫　新竹地檢：17日起至31日取消所有庭期

台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」

網質疑「手譯員為何不用戴口罩」　神級手譯員曝：避免影響翻譯品質

彰化里長廣播放送「賣葡萄的確診」　直接曝光姓名！家屬痛批：很沒道德

全台抗疫！醫護睡醫院、店家停業 盼「#為世界示範2周內解除3級」

夫妻搭捷運口罩沒戴好「嘴鼻外露」　不滿被勸反嗆下車堵妳...民眾傻眼

模仿「比中指柯文哲」直接釣出本尊！　鳳梨鼠薯秒道歉...「靠X啊歹際大條」

不勸導了！沒戴口罩直接開罰　高雄市場13攤商收最高1.5萬罰單

386例公布足跡「已經不切實際」 柯曝新戰術：確診回推圍堵斷鍊

柯P「嚴肅比中指」重申防疫3要素　還比2次...網笑：阿伯這次出事了！

前車安全帽上驚見巨大蟑螂亂竄 騎士陷苦惱：不知道好像比較好

和平醫院對面餐廳「黑煙冒出」　店家：疫情停業又遇火警賠超慘

新竹3確診者「完整疫調」足跡表公布　縣長：皆未涉公共場所

女LINE亂傳「錦州鵝肉店員中鏢」　客嚇爆退訂！店家怒告抓到3人

疫調消耗基層警壓力過大！警政署下令抗疫優先　非重要刑案緩辦

撞擊畫面曝！大里休旅車過彎失控　自撞對折「鐵包樹」2人慘死　

快訊／半裸男陳屍高雄港消波塊　左大腿13公分長疤！身份待確認　

台南酒駕男發燒急採檢　警等報告要2天超焦慮：確診不就完蛋？

快訊／台中大里嚴重車禍！轎車撞路樹「對折2半」…2男送醫搶救亡

南投未戴口罩罰1萬5？男散佈恐慌謠言隨即遭逮　最重可罰300萬

因應準三級防疫　新竹地檢：17日起至31日取消所有庭期

和碩1員工傳「無症狀感染」！　公司緊急大消毒採分流上班

北一女傳「高三家長確診」　校長證實有症狀：在等快篩結果

從漁夫帽裡抽出衛生紙！新奇又實用設計　網笑噴「隨走隨抽太方便」

不斷更新／連日破百確診！「全台停課」懶人包　台中首校停課

萬華光仁國小「幼兒園美術老師確診」　深夜急宣布：今起停課兩周

北部年輕人回中南部　醫：這下麻煩了！萬一感染病毒帶回老家

台藝大1學生確診！全校師生自主監測　校長836字公開信曝超前部署

和平醫院對面餐廳「黑煙冒出」　店家：疫情停業又遇火警賠超慘

耕莘專校學生篩檢陽性！　100名師生自主健康管理2週

納達爾拍落「世界第一」喬科維奇！　奪生涯第10座義大利網賽冠軍

女乘客露屁股蛋「蓋衣躺男友腿」　他搭高鐵PO照喊冷！5千人怒炸

社會熱門新聞

太誇張！亂傳錦州鵝肉店員工染疫假訊息

竹縣公布3確診疫調　皆未涉公共場所

撞擊畫面曝！休旅車「鐵包樹」2人慘死

即／台中大里嚴重車禍！轎車「當場對折」釀2死

撞見男友性侵妹妹　她挺孕肚毀掉姊妹情

台南酒駕男發燒急採檢　警等報告要2天超焦慮

即／半裸男陳屍高雄港消波塊　身份待確認

「熱吻茶室闆娘」苦主男現身　一句話嚇壞眾人

疫情3級警戒！三峽照辦「千人大公祭」警嘆：防疫破口

粉紅貨卡讓人好奇探頭…驚見「超胸」女工：外套快撐破

和平醫院旁黑煙冒出　起火餐廳：疫情停業賠超慘

獨／竹北45「極樂會館」全休　老司機曝內幕

虎尾街道奪命血滴子！路過輪胎遭刺破

即／釣魚場甩竿誤勾電線　高雄男45％2度灼傷

更多熱門

相關新聞

醫護「吃超商微波」好幾天　業者菜單洗版撐腰

醫護「吃超商微波」好幾天　業者菜單洗版撐腰

台灣爆發群聚感染，雙北是目前疫情最嚴重的地區，店家紛紛拉下鐵門不敢做生意，醫療人員午餐不知道該上哪解決，於是就有熱心民眾在臉書主動徵集「願意送便當的業者」，送去中興醫院、和平醫院等院所，底下留言不少業者主動貼出菜單，願意外送到醫院門口，展現大家共同抗疫的決心。

醫護累倒睡醫院　柯文哲：一起做他們的後盾

醫護累倒睡醫院　柯文哲：一起做他們的後盾

在和平醫院上班！兒坐最後排禁和同學互動

在和平醫院上班！兒坐最後排禁和同學互動

本土狂爆180例「雙北升3級警戒」　措施一次看

本土狂爆180例「雙北升3級警戒」　措施一次看

「準三級」疫情來勢洶洶

「準三級」疫情來勢洶洶

關鍵字：

和平醫院起火自助餐

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台中第一間學校停課！市府深夜宣布重慶國小1學生確診

本土疫情升溫！全台停課懶人包看這裡

他曝「與萬例的距離」恐逆轉：兩週內升到第四級

首間百貨5／17起「停業5天」

「等劉詩詩離婚打卡」撐3年宣布停更

當沖操作長榮！男大生「慘輸65萬」崩潰：睡公園

快訊／輔大進修部學生「確診」　校方回應了

快訊／彰化衛生局發布「緊急動員令」！火速匡列1300人

等不到病房！確診者在家已「吐血絲」

柯文哲深夜曝真心話：疫情高峰還沒到

工作大移動！22縣市發上班新政策

蔡阿嘎籲別搶購　結果購物車塞滿

歐陽娜娜背心胸前挖洞！辣照被抓包沒穿內衣

苗栗大倫國中2班停課！籃球隊員居家隔離

店員心聲「請關掉Face ID解鎖」！1動作增加染疫風險

更多

最夯影音

更多
台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」

台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」
網質疑「手譯員為何不用戴口罩」　神級手譯員曝：避免影響翻譯品質

網質疑「手譯員為何不用戴口罩」　神級手譯員曝：避免影響翻譯品質

彰化里長廣播放送「賣葡萄的確診」　直接曝光姓名！家屬痛批：很沒道德

彰化里長廣播放送「賣葡萄的確診」　直接曝光姓名！家屬痛批：很沒道德

全台抗疫！醫護睡醫院、店家停業 盼「#為世界示範2周內解除3級」

全台抗疫！醫護睡醫院、店家停業 盼「#為世界示範2周內解除3級」

夫妻搭捷運口罩沒戴好「嘴鼻外露」　不滿被勸反嗆下車堵妳...民眾傻眼

夫妻搭捷運口罩沒戴好「嘴鼻外露」　不滿被勸反嗆下車堵妳...民眾傻眼

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面