和平醫院對面餐廳「黑煙冒出」　店家：疫情停業又遇火警賠超慘

▲和平醫院斜對面自助餐餐廳凌晨起火冒煙。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／台北報導

台北市中正區17日凌晨4時許，和平醫院斜對面的一間自助餐餐廳突然冒出濃煙，附近住戶發現後趕忙報警，警消到場佈設水線入內，迅速撲滅火勢，所幸當時餐廳還未開業，無人受困傷亡。警消初步估計燃燒面積約為0.5平方公尺，疑似電線過載釀災，確切起火原因有待後續調查釐清。

▲救護人員穿著防護衣在旁待命。（圖／記者游宗樺翻攝）

據了解，餐廳昨天開始就打烊，起火時濃濃黑煙從店家的鐵捲門內竄出，由於該處緊臨台北市立聯合醫院和平院區，警消不敢大意，出動多輛消防車到場救災，同時疏散該建物內的民眾，並聯絡餐廳負責人到現場。警消拉水線入屋後，發現桌上著火，立即射水撲滅。

餐廳負責人表示，平常客人都是以醫護人員、病患跟附近的上班族為主，但因為疫情的關係，加上緊鄰最近疫情緊張的和平醫院，這幾天生意直直落，所以在昨天就開始暫停歇業2週，沒料到竟然會發生這場火警，讓損失雪上加霜。

▲起火餐廳緊鄰和平醫院。（圖／記者游宗樺翻攝）

火勢迅速被撲滅，未造成人員受困傷亡，警消進一步查看後，初步研判為電線過載釀災，燃燒面積約為0.5平方公尺，確切起火原因有待後續火調釐清。