快訊／新北板橋聯醫、台北醫院　預備高風險區免費快篩

<br type="_moz"> <p>記者羅婉庭／新北報導</p> <p>中央流行指揮中心指揮官陳時中15日宣布雙北升為三級防疫警戒，昨夜激增180人確診，外界關心若持續升溫，醫療體系恐怕崩潰。對此，新北市長侯友宜表示，新北已準備好2醫院，將針對有狀況高危險區域做篩檢，同時也備好專屬病房、醫療配備。衛生局表示，兩醫院為新北市部立台北醫院、新北聯醫板橋院區。</p> <p>侯友宜表示，新北因應新冠肺炎病患醫療收治量能規劃，18間醫院、264間專責病房，第一階段徵用652間病室、第二階段1043間病室，另也有911個呼吸器、23個葉克膜；必要時增調旅館、防疫或備用醫療體系，都都做好準備。</p> <p>侯友宜指出，新北已準備好2醫院針對有狀況高危險區域做篩檢，同時也備好專屬病房、醫療配備。新北衛生局表示，2篩檢醫院分別是位於新莊的部立台北醫院、新北聯醫板橋院區。</p> <p>侯友宜強調，針對封鎖高風險的社區感染區塊，目前已準備做全面篩檢，醫療院所以已經待命，隨時可以啟動。他表示，如果新北市出現高危險的疫情區域，一定會採取封鎖，全部快篩，嚴格做好區塊的管控，新北市對此已經做好整備。</p> <p>侯友宜也說，新北因應新冠肺炎病患醫療收治量能規劃，18間醫院、264間專責病房，第一階段徵用652間病室、第二階段1043間病室，另也有911個呼吸器、23個葉克膜；必要時增調旅館、防疫或備用醫療體系，都都做好準備。</p>

記者羅婉庭／新北報導

中央流行指揮中心指揮官陳時中15日宣布雙北升為三級防疫警戒，昨夜激增180人確診，外界關心若持續升溫，醫療體系恐怕崩潰。對此，新北市長侯友宜表示，新北已準備好2醫院，將針對有狀況高危險區域做免費篩檢，同時也備好專屬病房、醫療配備。衛生局表示，兩醫院為新北市部立台北醫院、新北聯醫板橋院區。

侯友宜表示，新北因應新冠肺炎病患醫療收治量能規劃，18間醫院、264間專責病房，第一階段徵用652間病室、第二階段1043間病室，另也有911個呼吸器、23個葉克膜；必要時增調旅館、防疫或備用醫療體系，都都做好準備。

侯友宜指出，新北已準備好2醫院針對有狀況高危險區域做篩檢，同時也備好專屬病房、醫療配備。新北衛生局表示，2篩檢醫院分別是位於新莊的部立台北醫院、新北聯醫板橋院區。

侯友宜強調，針對封鎖高風險的社區感染區塊，目前已準備做全面篩檢，醫療院所以已經待命，隨時可以啟動。他表示，如果新北市出現高危險的疫情區域，一定會採取封鎖，全部快篩，嚴格做好區塊的管控，新北市對此已經做好整備。

侯友宜也說，新北因應新冠肺炎病患醫療收治量能規劃，18間醫院、264間專責病房，第一階段徵用652間病室、第二階段1043間病室，另也有911個呼吸器、23個葉克膜；必要時增調旅館、防疫或備用醫療體系，都都做好準備。

