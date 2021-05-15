爆180例本土「沒公布足跡」　鄉民1句話點破：真的沒意義了

▲陳時中坦言，這次非常不容易調查。（圖／指揮中心提供）

記者曾筠淇／綜合報導

台灣單日新增180例本土病例，其中43例和萬華有關，其他多數感染源不明。由於疫情多點爆發，使得民眾人心惶惶，以往記者會上都會亮出確診者足跡，今天卻遲遲未公布，就有網友好奇，「+180怎麼呈現足跡」，足跡現在還有用嗎？貼文一出，立刻引發熱議。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「+180怎麼呈現足跡」為題發文，提到今天記者會都還沒公布足跡，是不是因為足跡也沒什麼用了？畢竟180個人去過的地方肯定很多，列出來「絕對相當精彩」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，不少網友都留言回應，「還會呈現嗎」、「對啊怎都沒公布」、「應該一次出來然後不會說案號了，叫大家多多注意而已了」、「這麼大量的足跡公布已經沒有意義了吧」、「現在不需要足跡了，反而標示住哪確診還比較有用」、「各縣市自己公布比較快吧」、「雙北以外足跡還是可以公告一下讓大家參考吧」、「一個人平均接觸20人好了，這樣要匡列快4000人」、「到處都有，還要足跡幹嘛？」、「一百多人的足跡可能幾千個」。

▲案1289公共場所足跡圖。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

據了解，台中市市長盧秀燕親上火線，在15點10分召開記者會，擬公布足跡及因應措施。而高雄昨傳出的首例本土病例案1289也已曝光，曾搭過普悠瑪127車次、高雄捷運紅線，還去過全聯福利中心小港康莊店、全日運動AlldaySports 24H健身房。

此外，陳時中強調，很多感染源都在調查中，目前看起來和熱區相關接觸者有關係，這次非常不容易調查，行動越隱晦越難調查，所以會請警政系統介入協助，還需要一點時間。