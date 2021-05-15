印度疫情外溢…尼泊爾確診每天暴增9000例！　醫生憂：像世界大戰

▲尼泊爾累積確診數達44萬例、死亡人數為4669人。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

隨著印度新冠肺炎疫情爆發，鄰國也連帶受到影響，尼泊爾上星期有多達9000名在印度打工者返國，但由於檢測能力不足，只有大約20％的人接受檢測，每天平均新增確診近9000例，陽性率高達40％。當地醫生就形容，這一切就好像世界大戰一樣。

根據《紐約時報》報導，尼泊爾在今年一月時疫情已降溫，但在印度疫情爆發後，每天有1500多名在該國工作的尼泊爾居民返國。位在邊界的坎錢普爾（Kanchanpur）官員瑪哈托（Ram Kumar Mahato）說，有大約1/5的人檢測結果為陽性；在邊界的班克省（Banke）擔任醫師的潘迪（Rajan Pandey）也說，每天都必須拒絕數十名想住院的病患，「感覺就像在世界大戰一樣。」

聯合國兒童基金會（UNICEF）表示，班克省上星期有多達9000人返國，但由於檢測能力不足，只有大約20％的人接受了檢測，其中30％的結果為陽性。截至目前，尼泊爾每天新增確診近9000例，陽性率高達40％；截至12日晚間已有4200多人病逝，且因為醫療缺乏，真實數字可能被低估。

▲尼泊爾同樣缺乏氧氣。（圖／路透）



尼泊爾必須面對的除了疫情之外，還有嚴重匱乏的醫療資源，醫院必須將所有非重症患者拒之門外，且尼泊爾也存在氧氣供應短缺的問題，政府已針對每家醫院實施配額。尼泊爾紅十字會主席蒂姆西納（Netra Prasad Timsina）說，「如果我們不能遏制最新一輪的新冠病毒病例激增，印度的可怕現狀就是尼泊爾的未來。」

原先尼泊爾向印度血清研究所（India's Serum Institute）購買了200萬劑疫苗，但目前印度已經停止出口，讓尼泊爾缺了100萬劑；而鄰國孟加拉則少了150萬劑，因此只能轉向中國和俄羅斯尋求新的供應鏈。

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