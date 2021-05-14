快訊／傳板橋某國中學生確診2班停課　校方：若隔離期滿5／29、30補考





▲街道大消毒。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者羅婉庭／新北報導

本土疫情持續蔓延，新北市板橋某國中傳學生確診，該校緊急於昨晚通知畢業生2個班級的學生暫時不出門。該校校長受訪表示，確實有2班學生因接觸發燒學生，進行全班性請假，共54名學生。教育局表示，接獲學校疑似個案訊息後，昨晚隨即完成全校校園內外消毒工作，維護師生健康。所有疫情相關訊息均由中央疫情指揮中心發布為準。

校方教務主任表示，教育部有研擬相關補考措施，若在15、16日（會考日）被隔離、居家檢疫的考生，若居家隔離期滿，可在5月29、30進行補考。至於消毒作業，在防疫期間，校園環境清消一直持續進行，防疫也相當嚴謹，其他最新疫情訊息依照指揮中心為準。

該校校長上午表示，尚未接獲中央與上級單位通知，根據以往演練，已請該班同學今天不用出門。新北市衛生局表示，衛生局若接獲指揮中心通報，會立即啟動相關防疫措施，包括外部環境清消及疫調追蹤，所有疫情相關訊息均以指揮中心發布為準。

教育部規定，若考生被中央流行疫情指揮中心匡列，處於須居家隔離、居家檢疫及自主健康管理（經醫院安排採檢未獲結果）等狀況，15、16日不能到場應試，將併同大陸考場的考生，於29、30日參加補行考試。補考學生達到高中職入學標準，將採外加名額，不影響其他考生權益。