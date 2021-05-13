美研究證實：染疫恐害長期陽痿！　新冠病毒可存在陰莖組織8個月

▲研究發現，感染新冠肺炎可能導致陰莖無法正常勃起。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

美國一項新研究首次證明，罹患新冠肺炎除了導致肺部、腎臟損害之外，病毒可能引發內皮細胞功能異常，若病毒入侵部位在陰莖組織，則會出現嚴重的勃起功能障礙（erectile dysfunction，ED），也就是俗稱的「陽痿」，而且症狀可能持續長達6到8個月以上，甚至有患者在新冠肺炎康復之後也未恢復以往雄風。

▲研究中的2名病患，在感染新冠肺炎之後出現長時間的陽痿症狀。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

根據美國科學促進會與《蘇格蘭人報》報導，邁阿密大學米勒醫學院（University of Miami Miller School of Medicine）生殖泌尿學教授兼主任拉瑪薩密（Ranjith Ramasamy）指出，感染新冠病毒可能導致「內皮功能障礙」（endothelial dysfunction），這是一種廣泛血管功能障礙，會讓器官的小血管內壁無法正常運作，導致血管收縮收窄，而接受其供血的周邊組織就會連帶受到損害。

▲邁阿密大學研究人員在陽痿患者的陰莖組織中發現新冠肺炎病毒（箭頭處）。（圖／翻攝自美國科學促進會網頁）

研究表明，內皮功能障礙會發生在各器官內皮細胞，若影響位置在陰莖，則會出現嚴重的勃起功能障礙。研究共收集了4名曾接受陰莖假體手術的陽痿患者數據，其中2名男性病患分別於6個月、8個月之前被確診新冠肺炎，一人症狀較為嚴重而住院，另一人則是輕症患者，而其餘2名陽痿男性則從未感染過新冠病毒。

研究指出，2名新冠患者的陰莖組織樣本中，不但被檢出新冠病毒，也發現了內皮細胞功能障礙的證據。然而，另外2名陽痿患者的組織樣本則沒有發現相關徵兆，因此研究作者推論，就像其他新冠肺炎的併發症一樣，染疫後可能併發內皮功能障礙，進而導致長時間的陽痿，勃起障礙的惡化可能也與新冠病毒長期存在陰莖組織中有關。