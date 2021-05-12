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林右昌宣布：基隆流動夜市停業一個月　「持續稽查」八大場所！

記者郭世賢、陳羿妏／基隆報導

國內疫情升溫，指揮中心今（12日）宣布新增16例本土案例，其中基隆也有一名確診婦人。對此，基隆市長林右昌稍早召開記者會宣布防疫應變措施，其中包含流動夜市、校園含體育館、關懷據點、原民會館等地皆暫停開放一個月，至於八大場所則會持續相關稽查，若疫情升溫不排除會暫停營業。

▲▼基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢攝）

▲基隆市長林右昌今召開記者會說明防疫應變。（圖／記者郭世賢攝）

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林右昌表示，流動夜市、校園含體育館、關懷據點、原民會館等地皆暫停一個月，社區大學及長青學院的課程、街頭表演許可也暫停一個月，里民活動中心則暫不外借。

針對流動夜市部分，林右昌解釋，像是八斗子夜市，大多是不定期營業、一周出來兩次的流動攤販；至於知名景點基隆廟口夜市，林右昌說明，由於廟口夜市從來沒有實施過「用餐實名制」，且是一個開放空間，要做到管制不容易，目前正在積極洽談，會盡快建置起一個人流管制系統。

另外，林右昌指出，由於基隆與新北狀況不太一樣，八大場所的部分，會持續進行相關稽查跟動作，如果疫情持續升溫，不排除會暫停營業。

▲▼基隆12日傳出有確診個案，市府緊急對進行大消毒。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆12日傳出有確診個案，市府緊急對進行大消毒。（圖／記者郭世賢翻攝）

而今傳出當時載送婦人的2名消防員未穿防護衣，目前已進入防疫旅館隔離中，其餘分隊19名隊員，部分自行在家居家隔離，有上班的留隊上隔離不出勤，由消防局另外2分隊支援出勤。林右昌解釋，目前僅2人隔離，其餘人員都是正常勤休，並沒有外界說的「被匡列的狀況」，分隊皆是採高標準管理，有緊急狀況亦會請周邊分隊協助。

最後林右昌呼籲，符合施打公費疫苗的人員，能盡快施打就打，此外從昨日到現在，有許多假訊息在散播，民眾一切應以中央指揮中心訊息為主，避免不當訊息做散播，切勿觸法。

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