疫情警戒恐升3級「最新措施將宣布」！陳時中：已準備3千張病床

記者李佳蓉／綜合報導

國內疫情一夕之間大爆發，6名本土確診個案找不到感染源，也吹起民眾預約打新冠疫苗的風潮，北榮、新光等醫院2週預約門診爆滿！對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今早赴立法院接受質詢時指出，昨施打1.1萬劑，共累計11萬劑，仍鼓勵民眾積極接種。另外，對於醫療量能的配置，他也說已備有3千張病床。將宣布最新防疫措施。

▲立法院衛環委員會陳時中答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

立委廖國棟關心國內疫苗採購及施打狀況，認為已經社區感染，中央應擴大開放公費施打類別。對此，陳時中回應，昨天施打1.1萬劑，目前累計11點多萬劑，希望施打速度加快，仍積極鼓勵民眾，目前開放至第八類風險人員，目標有450萬人可接種，備用第一批AZ疫苗還有19萬劑，「打的速度慢，都比不會比上沒有打完更糟糕，呼籲大家積極施打。」

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廖國棟再追問，衛福部公告社區感染源不明，追查疫調時間長，民眾超恐慌。陳時中則表示，速度都要求加快，一有確診案例出現盡速匡列居家隔離者，然後快速篩檢，有發現新個案繼續追疫調，直到傳播鏈阻斷為止。

至於超前部署的作為，陳時中則強調，大家認為要越快越好，不過以去年的防疫經驗看來，台灣的表現在世界上備受肯定，防疫「不能亂、又要快」，一直以來都謹守這樣的最高原則。

陳時中被問到目前的醫療量能，是否足以應付未來爆發疫情。他表示，目前已有3千張病床的準備，不過現在還沒用到那麼多，但這週會請相關隔離、應變醫院清空相關病床，及早做出因應準備。

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