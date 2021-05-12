健身名師「偽單身吃4女」　連鎖千金淪小三！起底竟是知名女星同學

▲已婚的何姓健身教練遭控在交友軟體謊稱單身，欺騙數名女網友的感情。（圖／翻攝自舒舒的一日健身房訓練YouTube）

圖、文／鏡週刊

桃園一名已婚的何姓健身教練在交友軟體謊稱單身，欺騙數名女網友的感情與肉體，更曾害人墮胎，卻有知名連鎖SPA會館的千金甘願當小三，替他對付其他婚外情對象。受害者A小姐不甘受騙，選擇透過網路揭露健身教練的渣男行徑，竟被教練及千金聯手提告妨害名譽，A小姐找到另外2名受害女子組成「婦仇者聯盟」，出面踢爆渣男，希望避免更多女子受騙！

被害人A小姐向本刊爆料，去年11月，35歲的何男在交友軟體Tinder上自稱單親爸爸，主動跟她搭訕，隨後展開柔情攻勢，不斷噓寒問暖，讓她卸下心防，答應對方的追求，二人在今年一月正式展開交往。

交往初期，何男時常要求A小姐與他視訊，每次都要聊上半小時，加上A小姐傳訊息何男都秒回，因此對他聲稱的單親身分未曾懷疑。不過，就在交往二個月後，A小姐意外發現何男非但沒有離婚，還同時與一名連鎖SPA會館的千金H女交往，自己不但莫名成了小三，甚至跟其他「姐妹」共事一夫。為提醒其他女性別被何男欺騙，A小姐將何男的惡行PO網，赫然發現，還有其他女子跟她有相同遭遇。

另一名受害者X小姐與A女取得聯繫，透露已婚的何因工作關係，與妻子長年分居兩地，與H女也分分合合，他雖然不斷偷吃，但H女總是選擇原諒，甚至不厭其煩地幫何男善後，才會讓何男有恃無恐一直當渣男。

▲何姓教練（左）與連鎖SPA會館千金H女（右）關係曖昧，曾不約而同秀出啞鈴與槓片的情侶對鍊。

還有一名受害者B小姐也說，她跟何男三年前透過交友軟體認識，當時何男自稱是待退的職業軍人，還說一個人在屏東照顧爺爺，營造孝順的形象。B小姐在何男甜言蜜語的攻勢下，不到一個月便與他展開交往。同年10月，B小姐發現自己懷孕，卻意外得知何男已婚，而且妻子當時也懷有身孕。



事件之所以會曝光，起因今年3月何男在台北市開了間SPA會館，並在IG上發布開幕動態，A小姐發現有名女子主動替何男回覆網友留言，還拍下何男喝水的側身照，寫著「買一人課程、二人服務」，宛如何男的貼身祕書。

A小姐覺得不對勁，於是查看該名女子的IG，發現這名H女是「中華民國美容法律協會」前任理事，更讓她傻眼的是，何男聲稱沒有慶祝節日的習慣，但H女的IG上，不管是生日或耶誕節，都與何男一起慶祝、合影，情人節當天二人打卡地點都在苗栗，Ｈ女還發文寫下真愛密碼「2021314」（愛你愛一生一世），並不約而同秀出情侶對鍊，看來感情相當甜蜜。

同樣從事美容業的A小姐透露：「我有上過Ｈ女開設的美容課程，所以對她有印象，知道她的父親是美容SPA連鎖店的老闆，家裡很有錢，而她也是藝人賈靜雯的高中同學，跟演藝圈關係很好，甚至跟香港藝人陳小春、鄭伊健等人一起吃過飯。她的事業很大，卻願意當健身教練的小助理，怎麼想都有問題！」

針對A女等人的指控，何姓教練回應表示，是雙方對感情的認知不同，並否認與SPA會館千金H女交往，還強調爆料內容都是抹黑，已對相關人提告，至於其他細節則不願多做說明。



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