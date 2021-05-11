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機組員居檢更嚴！拍板「資料進民政系統」　將特別註記加強監控

▲桃園市長鄭文燦5日回應媒體詢問諾富特飯店涉混居時指出，若有違規，市府會依照規定開罰。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲諾富特飯店涉一般客、居檢客混住，發生防疫疏漏，觀光局開罰15萬。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者賴文萱／台北報導

諾富特華航桃園機場飯店發生防疫管理疏漏事件，引發爭議。交通部表示，針對機組員管理強度將加強，機組員資料未來將進民政系統，會特別加註記辨識，由民政系統介入監控，未來若入住防疫旅館，也會改為一次性房卡，走廊會設置閉路電視，加強監控。

▲▼華航英國班機返台 機組人員。（圖／記者李毓康攝）

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▲機組員資料未來將進民政系統，會特別加註記辨識，由民政系統介入監控。（圖／記者李毓康攝）

交通部次長祁文中表示，以往機組員關懷追蹤是由民航局督導航空公司處理，現在強度要加強，昨天拍板資料會進到民政系統，近日就會啟動，會特別針對機組員辨識並加上註記，相關名單由民政系統介入監控、並關懷了解。至於機組員防疫旅館部分，未來會改成一次性房卡、走廊也會強化閉路電視監控設備。

針對諾富特飯店未來管理部分，不管是交通部或是桃市府或是指揮中心，都認為諾富特全館要改為防疫旅館，未來專收華航機組員，希望盡可能在機場園區附近就入住防疫旅館，避免進入社區。

▲▼交通部。（圖／記者賴文萱攝）

▲交通部次長祁文中。（圖／記者賴文萱攝）

未來機組員防疫督導責任釐清方面，祁文中說，大家都有責任，有關旅館防疫是桃園市政府衛生單位負責清消，就華航來講，諾富特因為是委託經營，也有督導業者責任。

另外，行政院也指派指揮中心醫療應變組副組長王必勝全程協，包含華航諾富特或其他防疫旅館管理，針對機組員防疫旅館部分都由他來協助。

▲▼交通部長王國材 。（圖／記者賴文萱攝）

▲交通部長王國材 。（圖／記者賴文萱攝）

這次華航染疫風暴飽受外界批評，交通部長王國材表示，華航過去這段時間扮演很重要的角色，包含臨時被賦予的包機任務，還要運送防疫物資、還有台積電及聯電的晶片等，他們的貢獻大家是要肯定的。

王國材說，這次華航在防疫上有這樣問題出現，但對經濟、防疫都有很重要的角色，應該幫華航同仁打打氣，比較重要的是亡羊補牢。

至於指揮中心提出華航清零2.0方案，主要精神就是現在華航有1279位機師在飛，如果要進入社區就需要14天居家檢疫，主要把華航內部傳播鏈清乾淨。

是否重創華航運能？王國材表示，華航現在想法是一個機師每個月內都有飛時上限，可能有一半時間本來就要休息，會用排班方式，把14天居家檢疫用在他本來要休息時間，注意飛時安排，對運能影響較小。

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