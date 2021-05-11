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撿到「蔣公腦袋有洞」10元硬幣！神人曝「絕版密技」：販賣機無限暢飲

▲。（圖／翻攝臉書路上觀察學院）

▲有網友曬出一個被鑽洞的10元硬幣。（圖／翻攝臉書路上觀察學院）

記者邱晟軒／綜合報導

在路上撿到硬幣可說是一件很平常的事情，但有網友撿到一枚10元硬幣，硬幣上蔣公頭像上方卻出現了一個詭異的小洞，令他感到相當疑惑，於是上網發問「有誰可以告訴我，為什麼要在上頭鑽洞」。沒想到釣出許多網友「解密」，原來把錢鑽孔綁線拿去販賣機或公用電話投幣後，藉此把錢拉出來無限次使用。

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」發文曬照表示，指他撿到一枚10元硬幣，但蔣公圖案上方卻出現了一個詭異的小洞，令他感到相當疑惑，「有誰可以告訴我，為什麼要在上頭鑽洞？」從照片中可見，這枚硬幣裡的蔣公圖案上方，被鑽了一個約原子筆芯般大小的孔洞。

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▲。（圖／翻攝臉書路上觀察學院）

▲也有人曬照解釋硬幣打洞的用處。（圖／翻攝臉書路上觀察學院）

照片曝光後，馬上釣出許多神級網友留言解密，「打上這個洞他的價值連翻是十幾倍」、「我爸跟我說他小時候都用這種的投公共電話，打完可以在抽出來」、「舊販賣機無限使用」、「挷線，可以無限續杯」、「這招我喝了四年大學販賣機的飲料」、「以前投飲料機阿！投下去馬上拉起來」。不過也有網友表示，「毀損國幣是犯法的」、「現在的販賣機都有防範機制，再拉出來警報就響了」。

本報溫馨提醒，毀損國幣為犯法行為，根據妨害國幣懲治條例，意圖營利，銷燬新舊各種硬幣者，處一年以上、七年以下有期徒刑，得併科幣額或價額三倍以下罰金。故意損毀幣券，致不堪行使者，處所損毀幣額五倍以下罰金。

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