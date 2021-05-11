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經典童謠《一的炒米香》被改編 她傻眼：這到底是哪來的版本？

▲▼ 一名女網友於《爆怨2公社》上po出一張照片（圖／翻攝自爆廢公社）

▲《爆怨2公社》出現一張照片，是一首有名的台語童謠「一的炒米香」。（圖／翻攝自爆怨2公社）

記者胡萱廷／綜合報導

經典童謠歌曲中還記得多少呢？曾經那些陪伴許多人長大的童謠，有的依舊沒變，有的卻「些微」改編過，看了實在讓人非常困惑。有名女網友分享家中孩子的小學課本裡一則台語童謠「一的炒米香」，令她不解的表示，這到底是哪裡來的版本？從五開始，完全跟我小時候學的都不一樣，還#還我童年。

一名女網友5日於《爆怨2公社》上PO照問說，這到底是「哪來的版本？從五開始，完全跟我小時候學的都不一樣。」從照片中可見，是一首有名的台語童謠「一的炒米香」，歌詞竟改成了「一的炒米香，二的炒韭菜，三的沖沖滾，四的炒米粉，五的吹雞圭，六的做官，七的站看，八的火燒山，九的做一半，十的蚵仔麵線」，讓原PO直呼「從五開始，完全跟我小時候學的都不一樣。

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貼文一出來，勾起許多網友們的童年記憶，紛紛留言「到五之後就變了」、「很多五之後就不一樣耶」、「怎麼跟小時候唸的不一樣了」、「這版本超怪耶，五之後都不吵不順的阿，跟以前都不一樣啦」、「這三小版本」。

另外還有網友分享正確版本，「一的爆米香，二的炒韭菜，三的呇呇滾，四的炒米粉，五的五將軍，六的六囝孫，七的分一半，八的走來看，九的九嬸婆，十的弄大鑼」。對此，也有另一派網友認為，「一代傳一代，真的會不一樣」、「這種童謠本來就會隨著地域、時間而一直變化」。

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