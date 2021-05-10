確診機師5／4來過！餡老滿南港店休1天消毒　當天員工停班7天

▲餡老滿南港店休息一天消毒。（圖／記者林振民攝）

記者黃士原／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布3例本土和1例感染源調查中確診個案，其中案1187確診前有相關活動史，曾去台北福華大飯店和餡老滿南港店，餡老滿南港店表示，今日店休並且在下午進行大消毒。

案1187為本國籍40多歲男性，為華航機師，今年4月20日至4月22日曾執勤至美國，4月25日進行機師專案採檢，核酸檢測及血清抗體皆為陰性，5月2日曾與案1183搭乘同一部車至公司。個案5月6日出現發燒症狀，僅自行服藥未就醫，5月8日匡列為案1183居家隔離接觸者，同日個案因發燒症狀，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診（Ct值16），感染源調查中，已初步掌握個案接觸者26人，其中24人列居家隔離，2人列自我健康監測，將全數安排採檢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲餡老滿南港店休息一天消毒。（圖／記者林振民攝）

而指揮中心公布案1187的足跡，5月3日18:30至20:00到台北福華大飯店七賢吧，5月4日18:30至19:30至餡老滿南港點，對此，餡老滿表示，今日店休並且在下午進行大消毒，而且消毒不止該餐廳，整棟大樓也都進行消毒。

餡老滿南港店店長也表示，平時餐廳員工都有戴口罩，而且只要客人用完餐就會消毒桌面，每天營業結束也會進行地板消毒。另外，店長也表示目前餐廳員工健康沒症狀，不過還是讓當天工作的員工休假7天自主健康管理，餐廳會再調其他分店的員工來支援。

▲案1187公共場所活動史。（圖／指揮中心提供）