快訊／彰化沙發工廠竄火舌！濃煙漫天疑「全面燃燒」　警消急灌救

▲彰化沙發工廠火警。（圖／翻攝我是溪湖人）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化溪湖二溪路一處沙發工廠10傳出火警！警消人員接獲通報，稱現場濃煙漫天，疑似全面燃燒，立刻出動救援，目前正積極灑水灌救當中，至於詳細起火原因仍有待調查釐清。

據悉，現場為鐵皮建築的沙發工廠，而起火點位於工廠後方，且延燒鄰近建築物，燃燒面積約200平方公尺，警消人員立刻派前20輛消防車輛、1輛救護車、消防人員共39人前往救援，目前佈線搶救中。

▲▼現場火舌不斷竄出，警消人員正積極灌救中。（圖／記者唐詠絮翻攝）