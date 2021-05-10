華航300機師居檢「印度包機破局」　返台辦法只剩最後1選項

▲印度疫情極為嚴峻。（圖／路透）



記者賴文萱／台北報導

印度新冠肺炎疫情極為嚴峻，我駐印代表處截至目前已累積8人確診，不過，外交部9日晚間表示，印度返台包機破局。交通部長王國材今（10）日受訪表示，因為受到疫情影響，華航300多位機師居家檢疫沒辦法飛，因此無法達成包機任務，呼籲國人可搭日本航空航班到日本轉機再回台灣。

外交部坦言，「良友旅行社」原已與外交部及駐印度代表處合作規劃於5月底包機赴印度德里接載僑民、台商返台，由於相關航空公司受到疫情影響，機組人員調派困難、或無航權、或飛機機型等因素的限制，現在已無法提供包機服務，以致原訂的包機無法成行。

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▲交通部長王國材。（圖／記者賴文萱攝）

王國材今出席立法院交通委員會前受訪證實，原先規劃華航飛航，但因為華航300多名機師正在居家檢疫，所以無法達成任務，現在是呼籲國人可搭乘日本航空，用一般航班飛到日本後再轉回台灣。

華航航班近來大減班，王國材表示，因為最近相關疫情影響，華航有對長程航班做減班動作，這是因應現行狀況的處置，國際上如果有航空公司不能飛，就是其他航空來頂替。

另外，交通部與台鐵昨日針對太魯閣事故舉辦家屬懇談會，王國材說，他昨天從下午1點開到晚上6點半，跟所有的家屬做很深入的討論，針對家屬所提的問題，同意在2周內把問題用QA方式，每一題把台鐵跟交通部作法相關具體事項列出給他們參考。

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