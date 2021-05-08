夜衝花蓮秘境「麻糬洞」浮潛！男遭大浪打入礁岩…搶救不治

記者蕭可正／花蓮報導

花蓮台11線60K處、近秘境麻糬洞昨（7日）晚間9時許發生一起意外！事發當時一名羅姓男子與友人一行三人到該地浮潛、抓魚，孰料，過程中羅男卻遭浪襲打入礁岩內，呼吸管及面鏡均已破裂損壞，且整個人無意識，同行友人見狀趕緊報警。惟羅男經海巡人員送往醫院救治後，仍是宣告不治。至於詳細落水原因，仍待調查釐清。



▲花蓮秘境麻糬洞浮潛溺水意外。（圖／記者蕭可正翻攝，下同）

海巡署第九巡防區指揮部指出，安檢所人員抵達現場時，羅男面部朝下，在海面載浮載沉，由於落海位置位於石梯坪激浪區，救難風險高，但為搶救寶貴生命，海巡人員仍奮勇下水利用繩索及救生設備將人拖帶上岸，接著由消防人員對羅男施予CPR急救後，並旋即將人送往衛生福利部花蓮醫院豐濱分院，惟羅男經急救後宣告不治。詳細落海及死亡原因，目前已由第一二岸巡隊司法小隊報請檢察官辦理後續調查及相驗事宜。

第九巡防區指揮部表示，本案為近1個月第2次於石梯坪發生溺水意外案件，呼籲民眾如遇海象不佳時，前往海邊遊憩千萬不可冒然下水，並遠離風險海域，以免發生憾事，另在此宣導本署為提供民眾安全遊憩環境及降低溺水意外發生，在民眾易從事水上活動場域之鄰近安檢所，均有設置提供免費借用救生衣服務，藉此保障民眾生命安全，如民眾發現有危難狀況，均可撥打海巡署118免費服務專線，以獲得最快速之救援協助。