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惜物，天賦與禮物　92歲素人畫家羅栓的「自然之眼」

▲92歲素人畫家羅栓，舉辦「靜觀•自得」羅栓個展，這是她從2015年至今第3次個展，羅栓作品平易近人，深受各界肯定喜愛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲92歲素人畫家羅栓，舉辦「靜觀•自得」羅栓個展，這是她從2015年至今第3次個展，羅栓作品平易近人，深受各界肯定喜愛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

92歲素人畫家羅栓，憑藉著對繪畫的熱情與天分，揮灑出屬於自己風格的畫作，5月7日起至29日，在台南市北區甘樂阿舍美術館，舉辦「靜觀•自得」羅栓個展，這是她從2015年至今第3次個展，羅栓作品平易近人，深受各界肯定喜愛。

▲92歲素人畫家羅栓，舉辦「靜觀•自得」羅栓個展，這是她從2015年至今第3次個展，羅栓作品平易近人，深受各界肯定喜愛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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高齡92歲的羅栓女士，出生於台南市菱洲東街；本姓辜，當時母親難產，故出生12天後隨即送養羅家。直至今日，她仍時時感念生養的父母，愧對他們無以回報的親恩，成為心中的遺憾！

　她國小就讀於日本殖民時代的末廣公學校（現為進學國小）。年少時愛閱讀，在那個貧乏的年代，偶爾能偷空看小說，已是最大的享受。20歲出嫁，為了分擔，家計不分日夜縫製成衣，那段冗長辛苦的歲月成就她堅毅的性格。

羅栓女士表示，她子女成家立業後，閒來無事，她於2014年參加法鼓山台南分院的長青班課程，以廣告紙拼貼花朵，美感受到肯定，開始創作的契機。其身為台灣知名藝術家的兒子曾英棟，幫她準備作畫相關用具與顏料，但等了幾天卻不見兒子來教她，她問女兒說，「哥哥」什麼時候才開始教她作畫，但女兒說哥哥去大陸，沒空教她作畫。隨後女兒叫她「自學」，從家中桌上擺設花瓶的花畫起，自那時候起，她就用心自修學畫。她因惜物開始自己摸索畫畫，至今已6年半的時間，累積近500件作品。

▲92歲素人畫家羅栓，舉辦「靜觀•自得」羅栓個展，這是她從2015年至今第3次個展，羅栓作品平易近人，深受各界肯定喜愛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

羅栓女士指出，她從小就對「配色」很敏銳，對形體意象的色彩相當有自信，所以她全憑心意自由作畫。從各式花卉到水果，她無所不畫，並不時聽取他人對其畫作的建議，學習改善。這位沒有受過學院訓練的阿嬤，在85歲那年如星火燎原般地開始創作，可以說是根植於她體內的基因，從小就對美的事物感興趣，與生俱足美的天份。

▲92歲素人畫家羅栓，舉辦「靜觀•自得」羅栓個展，這是她從2015年至今第3次個展，羅栓作品平易近人，深受各界肯定喜愛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

2015年母親節，兒子曾英棟為她舉辦生平第一次個展「微笑．拈花」美展，展出她的壓克力繪畫作品，出乎其意料之外，引起極大迴響。她9成以上的作品皆被認購收藏，除十分開心外，她也在兒子安排下，發心將畫作認購所得捐給美善基金會幫助弱勢。可以持續地作畫，可以布施，這是她人生最大的喜悅！

羅栓她一直嘗試新的題材，這兩年除了鮮花植栽外，開始靜物描繪的主題，藉由不同材質的物件並置，突顯質地的差異性。雖自謙是努力型而非天才型，但從用色和構圖，可說羅栓的藝術天分早年未被發掘。

▲92歲素人畫家羅栓，舉辦「靜觀•自得」羅栓個展，這是她從2015年至今第3次個展，羅栓作品平易近人，深受各界肯定喜愛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

羅栓的獨特性在於歷經世事，但在85歲才開始繪畫之際，還能以純然之眼看待世間豐美，作品呈現出無塵的潔淨，而令人動容的是創作過程的喜悅以及分享的善心。

自2015年「微笑･拈花｣、2019年「良辰美景｣， 到2021年的「靜觀･自得｣展覽，可感受到她作品一貫地靜謐力量，正值母親節的溫暖時刻，歡迎民眾來實地體會單純的美好吧！

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