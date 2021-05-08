夾學校自助餐「心酸噴86元」　學生妹：正常嗎？內行揭實價

▲學校自助餐貴翻！（圖／翻攝Dcard）



網搜小組／劉維榛報導

不少學餐主打銅板價，就是讓學生吃撐肚！不過一名女大生哀號，日前在校內買自助餐，點了兩肉一菜一飯，份量比拳頭還小，就要噴86元。相比其他同學夾了更多食物，卻只要50元，讓原PO傻眼又無言。對此，一名經營自助餐的網友回應，依照行情推算只要40元，顯見原PO被當盤子了。

「學餐這樣正常嗎？」一名女網友在Dcard透露，平時為了省錢，都會到學生餐廳吃自助餐，這次原PO夾了2隻柳葉魚、小雞腿、青菜與一碗飯，結果價格讓她難以接受，「總共86元，是用秤重的，所以這樣是正常價格？」

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原PO補充說明，柳葉魚有標價1隻7元，按此推算，一飯一菜一肉竟要72元，「 因為傻眼時，有當下做確認（價格），唯一的遺憾是，沒有去問怎麼算到86元的。」更崩潰的是，另一位同學夾的東西比原PO還多，卻只要50元，讓原PO忿忿不平。

▲原PO哀號，同學夾更多，卻只要50元！（圖／翻攝Dcard）



照片曝光後，引發千名網友看傻回應，「這不是開玩笑吧，我大學學餐86塊東西都比這些多了」、「這樣應該只有30元吧，原PO肯定是盤子」、「會不會是因為雙主菜的關係？我記得有些學餐都是主菜個別有價的」、「86元都可以買一個雞腿便當了」。

留言串中，有內行解惑，「家裡賣自助餐，飯10元、棒棒腿5元、魚15元、 菜10元，大概40元左右」。不過有網友懷疑，店家可能忘了扣掉鐵盤重量了。