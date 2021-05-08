八年裝修糾紛案件數近萬件！「住宅消保會」超前佈署消費者保護措施

新屋落成裝潢後準備開心入住時，赫然發現新家，品質瑕疵、嚴重漏水，完全與圖不符如何驗收呢？行政院消保處依法公告唯一全國性專業型消保團體「住宅消保會」，統計近8年受理的住宅糾紛案件已超過8,072件，於今年度將啟動「住宅產業職能提升輔導計畫」，保障消費者權益，進而扶植正派優良業者。

「住宅消保會」理事長薛秀玫表示，八千多件的糾紛就表示有八千個家庭因為買房或裝修糾紛而造成身心靈受創，「住宅消保會」成立十年來受理的單件糾紛有高達8千多萬元的，也有2,500元的，不管金額多少，對當事人來說都是一筆大金額，擁有一個安心美滿的家，是每個人的心願，也是人民應有的權利。去年疫情期間，在新北市政府每月舉辦的教育宣導座談會，每場均有300多人報名，可見住宅問題是消費者一輩子最大筆的消費卻又是最無助的事。今年度在「住宅消保會」辦公室每月將舉辦2場以上教育宣導座談會，幫助消費者避免資訊不對稱中受到傷害，進而學習保障自己的權益。

「住宅消保會」創會理事長吳翃毅博士每年處理上千件糾紛經驗，當稱台灣預防住宅糾紛教主，不斷的提醒，預防勝於治療的重要，遲來的正義不是正義，再多的數字都沒有意義，事後再來解決糾紛，何不「超前佈署」預防糾紛發生，所以我們決定貫徹實踐消保法第28條第十款：建議企業經營者採取適當之消費者保護措施，就是保障消費者的每一分錢都得到應有的品質。以往好屋主都找不到好業者，而好業者也碰不到好屋主，所以要能保障消費者權益，又能扶植正派經營的業者，唯有一套好的制度才能將他們串聯在一起。吳翃毅博士所倡導的「住保履約」制度，除了將消費者的裝修費用依階段放在信託專戶，依階段驗收後才撥款，更重要的是有解決糾紛的公正第三方介入協助，這才是真正預防住宅糾紛最好的方法。

「住宅消保會」十年有成，啟動「住宅產業職能提升輔導計畫」，透過八千多件的糾紛案例經驗，輔導業者加強職能，配合「住保履約」制度，不僅保障消費者，也保障了住宅相關業者的工作權，由「住宅消保會」囑托「趣味家」提報審查評鑑制度，幫助消費者找到全台最值得信賴的正派優良業者，讓我們一起攜手改善社會。

▲住宅產業職能提升輔導計畫（圖／社團法人台灣住宅品質消費者保護協會提供）

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