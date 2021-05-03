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出租車司機猝死車內！　交警路過「只管開罰單」貼上就走

▲出租車司機猝死車內還被開罰單。（圖／翻攝自微博）

▲出租車司機猝死車內還被開罰單。（圖／翻攝自微博）

記者劉亭／綜合報導

陝西西安一名計程車司機1日在車內猝死，但交警經過沒有發現不妥，還向他開了一張罰單後離開，引起外界質疑聲浪。西安市公安局已緊急展開相關調查工作，該名交警已在接受調查。

綜合陸媒報導，一名人士指出，涉事司機38歲，當天疑似吃完早餐後身體不適，停靠在康樂路邊，把4個車窗全部打開，坐在副駕駛位置休息，卻不幸在車內猝死，如果交警開單前有查看狀況，可能死者還有機會能被救回來。

從車內監視器影片中可見，5月1日淩晨4時57分，該駕駛員行駛至康樂路時停車，後轉至副駕駛位，放倒副駕駛座椅後躺臥，出現嘔吐、抽搐等症狀。司機從9時42分之後就沒有再動過。

交警新城大隊警務人員10時19分在執勤過程中，發現該車違法停放，在駕駛位B柱處粘貼違法停車告知單後離開，期間未注意到車內異常。直到10時43分，群眾發現車內人員情況，打電話求救，120到達後確認該司機死亡。隨後，現場群眾報警。

西安市公安局公共交通分局指出，針對網上反映「計程車司機猝死車內」，線民質疑交警貼違法停車告知單時未及時發現的情況，西安市公安局成立由公交分局、法紀處、警務督察支隊參與的調查組立即展開工作。

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