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見證台美關係發展　新聞耆老傅建中病逝華府享壽83歲

▲台灣國旗，中華民國國旗，美國國旗，台美關係，美台關係。（圖／路透社）

▲前中國時報駐華府特派員傅建中今天病逝華府，享壽83歲。（示意圖／路透社）

文／中央社

前中國時報駐華府特派員傅建中今天病逝華府，享壽83歲。傅健中派駐華府超過30年，見證台美關係發展。他早年在中時撰寫的「華府瞭望」是許多人了解美中台關係必讀的專欄。

傅建中1938年3月3日出生於天津，在上海長大，台灣求學，畢業於台灣師範大學英語系。1960年代後期留學美國，夏威夷大學東西文化中心交換研究生。

傅建中曾任中央社記者，之後轉任中國時報駐華府特派員，對美國政治、外交有長期而深入的了解。1970年時任行政院副院長蔣經國訪美、1979年中共領導人鄧小平訪美，到1995年時任總統李登輝的康乃爾大學訪問，傅建中無役不與。前美國總統柯林頓（Bill Clinton）訪問中國時，傅建中是受邀組團的隨行記者。

被新聞後輩尊稱為「傅老」的傅建中，英語系本科畢業，對台灣派駐華府的外交人員與記者英文要求甚嚴，常在專欄裡指正外交人員的英文用詞，讓不少後輩跟他談話時總戰戰兢兢，深怕被揪錯，但也可見他的一番用心。

前聯合報駐華府特派員王景弘回憶說，當年李登輝訪問康乃爾大學時，在校園散步，和媒體隔著條小溪「巧遇」。聲如洪鐘的傅建中大聲問了句「總統，您什麼時候到華府？」明知李登輝因為美方要求不能回應，但傅建中仍不改記者本色，堅持做好自己的份內工作。

雖然因為政治立場不同，王景弘與傅建中常針鋒相對，但也惺惺相惜，常拿對方開玩笑。對於傅建中跑新聞的認真、勤快，王景弘十分佩服，感嘆他的過世是新聞界一大損失。

前中國時報駐美特派員羅鴻進談起傅建中時，對他過目不忘、博聞強記的功力相當讚佩。但更讓他印象深刻的是傅建中採訪背後的認真用功，不僅言之有物，也讓採訪對象印象深刻，願意侃侃而談。

前中天駐華府特派員臧國華1985年時以中國國際廣播電台派駐華府。當時兩岸關係尚未解凍，一個代表對岸的中國，一個是來自台灣的記者，在一次國務院記者會碰上。雖然有些擔憂與警覺，但因為都想了解對岸的現況，讓兩人在記者會外長聊了3個多小時，也開啟兩人30多年的情誼。

臧國華感嘆，傅建中的病逝是「一個時代的結束」，他在美國居住半世紀，是台美關係跌宕起伏的見證人。

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