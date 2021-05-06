　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

收120萬元包庇墓園違建就地合法　高市前殯葬處課長判刑6年半

▲律師，貪汙，收賄。（圖／視覺中國CFP）

▲高雄市前殯葬處課長收賄，遭判刑定讞。此為示意圖。（圖／視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

高雄市政府殯葬管理處前課長胡燕鵬，涉嫌收受「玫瑰園墓園」業者賄賂120萬元，被檢方依《貪污治條例罪》提起公訴，一審重判11年，上訴二審後，因繳回犯罪所得120萬元，獲減輕刑期為6年半。全案再上訴第三審，最高法院6日駁回上訴定讞。

判決指出，胡男從2012年7月23日起，至2017年7月11日止，擔任高雄市政府殯葬管理處殯葬禮儀課課長，負責審核民眾私設的公墓、骨灰存放、火化等殯葬設施。而轄區大寮區「玫瑰園墓園」業者萬宗芳2016年7月20日遭檢舉違規設置墳墓、納骨塔，胡男遂指示科員前往勘查，發現確實違反《殯葬管理條例》相關規範。

但胡男明知《殯葬管理條例》於2002年公布施行之前、就已存在的宗教團體所屬公墓設施，依法可以繼續使用，胡男竟指導萬女佯裝成宗教所屬墓園，並以假文件申請，胡男再於審核時「放水」核准。

2016年8月16日核發公文當天，萬女向胡男表示「要感謝你一下」，胡男答「看你的意思」，萬女遂於墓園門口交付裝有120萬元的紙袋。但墓園再遭民眾檢舉，殯葬處才在2017年9月撤銷許可。檢廉單位查辦，揪出胡男貪污惡行，提起公訴。

一審將胡男重判有期徒刑11年、萬女判刑2年。上訴二審後，高雄高分院考量胡男於二審期間繳回犯罪所得120萬元，因此予以改判有期徒刑6年6月、褫奪公權4年，萬女維持原刑度。全案再上訴，最高法院6日駁回上訴定讞。

ET快訊
快訊／田亞霍秘婚要當爸了！　26歲生日報3喜訊
便當忘記拿放14天！　小朋友領回一打開嚇到了
崔佩儀兒學測「志願填0個」！　分數可上這間大學
第一次來玩卻回不了家　美國妹發現世界不知的台灣優點：愛上！
5天內第2起橡皮艇偷渡客！　陸男帶「豬肉」海巡急銷毀

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

琉球籍漁船鵝鑾鼻觸礁4人失蹤　船長5日晚間向漁業電台求救

名嘴唐湘龍撞外送員　包5萬紅包遭拒...已和解「肇逃不起訴」

女大生下體痛「全套內診」　控性學博士性侵結果出爐

美髮師撞死黃暐瀚母　辣妻刪光IG貼文！網怒：為什麼是爸爸道歉？

快訊／深夜觸礁後求救！琉球籍漁船「失蹤一夜」　海巡全力搜救中

酒後口角打輸人　新竹雙槍男撂小弟到對方車行狂掃射　

幫昏厥民眾開道送醫　羅東警「路口遭撞摔倒」也進醫院

與妻談離婚！台南男「狂開3槍」開車落跑　求減刑「1關鍵」秒打臉

5天內第2起橡皮艇偷渡客！　陸男帶「16顆豬肉水餃」海巡急銷毀

闖空門畫面曝！賊赴警局做筆錄帶5800ml空桶　理由很「現世報」

波蘭舞者神模仿「遊戲角色」跑步 肢體律動超流暢！分解動作一起學

李國毅宣布結婚！曝19歲開始交往　「我要照顧好這個人這輩子」

黃暐瀚母遭撞！拖行50公尺身亡　賓士男先買酒壓驚：不知道怎辦

4歲底迪「玩具不收」把阿嬤氣炸 哭到鄰以為家暴...暖警柔話說服

天生無鎖骨...金髮男秀「獨特技能」 用肩膀拍手+夾爆雞蛋...網全看傻

張立昂遭爆「劈腿圈內女星、不愛戴套」　認了「對21歲女大生有好感」

小虎斑選鏟屎官怕跟丟緊追娃車　她霸氣撈回：萌貓怎能不收編！

叫餐破萬元！10外送員擠爆校門口 「謝學生」訂的餐...比對才知遭惡搞

撞殺黃暐瀚媽！衝超商買4啤酒喝 美髮師辯「現場沒燈」遭畫面打臉

高鐵台中站被封為「中部百慕達」 像迷宮！機車族：還會繞到彰化

琉球籍漁船鵝鑾鼻觸礁4人失蹤　船長5日晚間向漁業電台求救

名嘴唐湘龍撞外送員　包5萬紅包遭拒...已和解「肇逃不起訴」

女大生下體痛「全套內診」　控性學博士性侵結果出爐

美髮師撞死黃暐瀚母　辣妻刪光IG貼文！網怒：為什麼是爸爸道歉？

快訊／深夜觸礁後求救！琉球籍漁船「失蹤一夜」　海巡全力搜救中

酒後口角打輸人　新竹雙槍男撂小弟到對方車行狂掃射　

幫昏厥民眾開道送醫　羅東警「路口遭撞摔倒」也進醫院

與妻談離婚！台南男「狂開3槍」開車落跑　求減刑「1關鍵」秒打臉

5天內第2起橡皮艇偷渡客！　陸男帶「16顆豬肉水餃」海巡急銷毀

闖空門畫面曝！賊赴警局做筆錄帶5800ml空桶　理由很「現世報」

好久不見藍又時唱金曲　桃猿動紫趴首度獻唱

嘔吐物嗆入氣管！自行誘捕「未禁食禁水8hrs」　浪貓絕育險喪命

蔡英文宣示掃黑　鄭麗文：看如何處理黃承國就知道真假

琉球籍漁船鵝鑾鼻觸礁4人失蹤　船長5日晚間向漁業電台求救

快訊／田亞霍秘婚要當爸了！　「26歲生日報3喜訊」：想走一輩子的那個人

美台合作推出首本供應鏈重組專書　貿協提與美3大方向合作

大O反擊「酸衛少無冠者」：看看籃網　期待他成新科大三元王

國安局前上校劉冠軍偷2億洩密投共　增列投敵罪最重處死刑

山川穗高及木村文紀回一軍 　影響吳念庭先發

梁玹種一圓美夢初先發　3.1局8K改寫隊史高懸41年紀錄

社會熱門新聞

三重驚傳外送員暴動！警曝真相

撞死黃暐瀚母　美髮師IG曝光

股市名嘴坑殺投資人　1年撈4千萬

獨／「野人理髮」臉書遭出征　美髮師前合夥人說話了

股市行情全是假　2名嘴涉炒股狂撈4000萬

快訊／父子吵架「怒跳中彰大橋」　失蹤爸尋獲遺體

美髮師撞死黃暐瀚母！超商樓上藏據點　還原酒駕時間軸

開賭場給100萬紅包遭母拒收　他入獄洗碗賺1萬讓母痛哭

快訊／國三北上土城段5車連環撞　四線道封閉回堵紫爆

酒駕撞殺黃暐瀚媽　美髮師正面照曝光

認識7天就交往！台北女借貸完怒告男友性侵

小三奇襲傳訊「我外遇了」 人夫被豬隊友陰了

美髮師「確認酒駕」！檢：已達不能安全駕駛程度

撞見男友性侵妹妹　她挺孕肚毀掉姊妹情

更多熱門

相關新聞

少女玩「真心話大冒險」吐真相　爸爸拳頭硬了

少女玩「真心話大冒險」吐真相　爸爸拳頭硬了

徐姓男子用交友軟體認識1名14歲國中少女，卻帶她到溫泉會館休息室，以手指、生殖器侵犯；又到少女家侵犯2次。全案曝光是因少女與同學及徐男3人一起到公園玩「真心話大冒險」，同學問少女做過最勁爆是什麼事，少女回「那件事」，隔天遭同學宣傳被老師知道並告知少女父親，父親憤而提告；士林地院依妨害性自主處徐男有期徒刑10個月。

更生人阿中開燒臘　母親不離不棄

更生人阿中開燒臘　母親不離不棄

威脅公佈女童不雅照約見面　渣男被判刑賠10萬

威脅公佈女童不雅照約見面　渣男被判刑賠10萬

蔡清祥：檢察官2年未達良好要汰除

蔡清祥：檢察官2年未達良好要汰除

桃園弒母案　梁男延長羈押3分鐘開完庭

桃園弒母案　梁男延長羈押3分鐘開完庭

關鍵字：

法律人權殯葬處墓園判刑收賄護航最高法院

讀者迴響

熱門新聞

小甜甜送急診！腎指數「飆到3點多」

工地新人剛報到　聽完工作量秒辦離職

惡作劇叫餐破萬元　10外送員擠爆校門口

3人中鏢被帶走！社區群組：媽媽最慘

三重驚傳外送員暴動！警曝真相

撞死黃暐瀚母　美髮師IG曝光

中央大學男女激戰片瘋傳　校長回應了

首見空服員染疫　一圖看懂「28人確診關係」

快訊／張立昂認了「對女大生有好感」

鳳梨聲帶長白斑被警告「罹癌前兆」

被笑飛機場！愛莉莎莎曬片反擊：我木蘭飛彈

困故障電梯無人理！13歲少年自救失敗變形慘死

保姆帶娃穿豹紋短裙　伊能靜遭網友情勒解答！

插頭前2個洞能幹嘛？內行揭超實用4功能

確診者2天喝同牌飲料　釣出阿信

更多

最夯影音

更多
波蘭舞者神模仿「遊戲角色」跑步 肢體律動超流暢！分解動作一起學

波蘭舞者神模仿「遊戲角色」跑步 肢體律動超流暢！分解動作一起學
李國毅宣布結婚！曝19歲開始交往　「我要照顧好這個人這輩子」

李國毅宣布結婚！曝19歲開始交往　「我要照顧好這個人這輩子」

黃暐瀚母遭撞！拖行50公尺身亡　賓士男先買酒壓驚：不知道怎辦

黃暐瀚母遭撞！拖行50公尺身亡　賓士男先買酒壓驚：不知道怎辦

4歲底迪「玩具不收」把阿嬤氣炸 哭到鄰以為家暴...暖警柔話說服

4歲底迪「玩具不收」把阿嬤氣炸 哭到鄰以為家暴...暖警柔話說服

天生無鎖骨...金髮男秀「獨特技能」 用肩膀拍手+夾爆雞蛋...網全看傻

天生無鎖骨...金髮男秀「獨特技能」 用肩膀拍手+夾爆雞蛋...網全看傻

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面