收120萬元包庇墓園違建就地合法　高市前殯葬處課長判刑6年半

▲高雄市前殯葬處課長收賄，遭判刑定讞。此為示意圖。（圖／視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

高雄市政府殯葬管理處前課長胡燕鵬，涉嫌收受「玫瑰園墓園」業者賄賂120萬元，被檢方依《貪污治條例罪》提起公訴，一審重判11年，上訴二審後，因繳回犯罪所得120萬元，獲減輕刑期為6年半。全案再上訴第三審，最高法院6日駁回上訴定讞。

判決指出，胡男從2012年7月23日起，至2017年7月11日止，擔任高雄市政府殯葬管理處殯葬禮儀課課長，負責審核民眾私設的公墓、骨灰存放、火化等殯葬設施。而轄區大寮區「玫瑰園墓園」業者萬宗芳2016年7月20日遭檢舉違規設置墳墓、納骨塔，胡男遂指示科員前往勘查，發現確實違反《殯葬管理條例》相關規範。

但胡男明知《殯葬管理條例》於2002年公布施行之前、就已存在的宗教團體所屬公墓設施，依法可以繼續使用，胡男竟指導萬女佯裝成宗教所屬墓園，並以假文件申請，胡男再於審核時「放水」核准。

2016年8月16日核發公文當天，萬女向胡男表示「要感謝你一下」，胡男答「看你的意思」，萬女遂於墓園門口交付裝有120萬元的紙袋。但墓園再遭民眾檢舉，殯葬處才在2017年9月撤銷許可。檢廉單位查辦，揪出胡男貪污惡行，提起公訴。

一審將胡男重判有期徒刑11年、萬女判刑2年。上訴二審後，高雄高分院考量胡男於二審期間繳回犯罪所得120萬元，因此予以改判有期徒刑6年6月、褫奪公權4年，萬女維持原刑度。全案再上訴，最高法院6日駁回上訴定讞。