住戶停車場拿車一半…突遭鐵柵砸倒不治身亡！　北市警約談廠商

記者張君豪、黃彥傑／台北報導

台北市大安區泰順街巷一處私人停車場內，6日下午6點多，一名年約50歲的男子突然被掉下的車道鐵柵欄壓住。民眾聽到巨響後，發現男子在一片長約20公尺、寬5公尺的鐵架下倒臥不起，趕緊報警。消防人員到場後，用破壞器材協助男子脫困，不過男子當場失去呼吸心跳，經緊急送醫但經院方急救因傷勢過重宣告不治。

▲台北市一處停車場驚傳砸死民眾的重大意外。（圖／記者黃彥傑攝）

▲台北市一處停車場驚傳砸死民眾的重大意外。（圖／記者黃彥傑攝）

根據轄區大安警分局調查，死者彭姓男子（45歲）當時要開啟該停車場的鋼蓋柵欄到地下停車場，根據監視器畫面發現他開啟鋼柵欄準備走入地下停車場時，整個鋼蓋突然失去支撐砸下，鋼體重量加上加速度直接把彭男砸到倒地不起，當場失去生命徵象。

彭男雖經北市消防局救護車送往醫院搶救，但仍宣告不治；警方調查發現該停車場並非鄰近大樓管委會所有，屬於外人經營的停車場，但目前調查鋼構柵欄似乎是住戶加裝，目前已經連絡住戶、設備維修商到警所說明，並請檢察官到場勘查，以調查鋼柵欄砸下致死意外發生原因，並釐清後續究責因果對象，不排除案件朝過失致死方向偵辦。

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