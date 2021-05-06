換頭貼來嗑爆！漢堡王連7天「7夯品買1送1」　小華堡、牛排堡都有

▲漢堡王母親節優惠來了。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

母親節優惠拿不停！美國速食連鎖店漢堡王（Burger King）又大手筆祭出連7天「7大夯品買1送1」活動了，包括人氣小華堡、辣薯球、牛排醬燒牛肉堡等通通有，5月7日至13日限時登場，只要將臉書或IG頭貼換成和媽媽、奶奶還是乾媽媽的合照，於門市出示立刻吃買1送1，這次也要把握機會。

▲凡將臉書或IG換成與女性長輩合照即可享優惠。（圖／業者提供）

為迎接母親節，漢堡王推出「媽！我來照你」活動，只要在5月7日至13日期間，將臉書、IG或LINE的大頭貼換上和媽媽、奶奶、乾媽媽、乾奶奶等女長輩合照並於門市出示，即可享有原味小華堡、牛排醬燒牛肉堡、花生脆雞堡、10塊雞塊、大可、中薯及辣薯球共7大品項「買1送1」，而若是身為家長想吃，也能換上和小孩、毛小孩、植物或是各種珍奇異獸孩合照，同樣有買1送1，提醒每人、每天、每品項限購2份，數量有限，售完為止。

▲頂呱呱加碼推母親節限定「一手呱呱包」活動。（圖／頂呱呱提供）

另，頂呱呱也宣布加碼推出母親節限定1日「一手呱呱包」活動，6顆呱呱包69折就能吃到，現省110元，5月7日全台門市限定登場，每人限買2組，各店數量有限、售完為止。頂呱呱的呱呱包是將香菇糯米飯塞進雞皮當中下鍋油炸，不僅飄著濃郁香氣又有飽足感，深受呱粉喜愛，這次優惠絕對不能放過。

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