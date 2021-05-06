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朱國榮炒股案外案！疑松崗前董座傳訊　股東馬上賣87張

▲▼ 朱國榮。（圖／記者劉昌松攝）

▲殯葬大亨朱國榮因炒股案遭偵辦搜索時，同集團大股東偷賣股票避險如今遭查辦。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、游宗樺、葉國吏／台北、綜合報導　

台北地檢署去年底剛偵結起訴殯葬大亨涉嫌松崗公司炒股案，緊接著又發現，早在案件偵辦之初，檢調單位搜索松崗公司剛結束，與松崗同屬龍邦集團的天剛公司大股東鄧光明，竟然在調查人員離開松崗後，大量出脫持股，在遭搜索利空消息曝光前，賣出87張避損，涉嫌內線交易，檢調單位5日搜索約談鄧光明等4人到案。今(6日)凌晨鄧光明認罪繳回犯罪所得60多萬元。檢察官以涉犯《證交法》內線交易罪將他限制住居。

國寶集團總裁朱國榮在2018年間，為了賣掉營運不佳的松崗公司(6240)股票，先透過女密友林桂馨連幾天用漲停價買了20多張松崗股票，讓松崗股價從20多漲到50多後，大量倒貨獲利1.27億元，名嘴炒手鄭光育也趁機鼓吹會員跟著大買，再炒到70多元。

▲▼松崗數位文創公司前董事長暨總經理陳沅榜30萬交保。（圖／記者游宗樺攝）

▲松崗數位文創公司前董事長暨總經理陳沅榜30萬交保。（圖／記者游宗樺攝）

台北地檢署為了追查朱國榮炒股案件，指揮調查局幹員在2019年5月10日到松崗公司等地展開搜索，沒想到上午搜索一結束，天剛公司前董事長、大股東鄧光明得知這項利空消息後，立刻把妻子名下的松崗股票賣出，從每股25餘元掛賣到跌停價23餘元，總計掛賣212張，結果共賣出87張，當天下午近5點半，松崗公司才公告「說明今日檢調至本公司進行調查事宜」之重大訊息。

檢察官林俊廷在2020年12月間，先依違反《證券交易法》操縱股價等罪，將朱等4人都起訴後，5日再指揮調查局新北市調處，並分5路，搜索並約談涉嫌在松崗遭搜索的利空消息公布前，進行內線交易的鄧光明、林桂馨等4人到案。

檢調漏夜調查後，鄧光明認罪繳回犯罪所得60多萬元，檢察官以涉犯《證交法》內線交易罪將他限制住居。另外，時任松崗數位文創股份有限公司董事長暨總經理陳沅榜也被約談到案，因為當時是他提供消息，最後被認定涉犯《證交法》內線交易罪，諭令30萬元交保，並限制住居。

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