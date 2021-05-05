有人被囚禁毆打！警見2男爬窗「舉手投降」　破門搜出海洛因

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區有民眾報案，指稱朋友在一處民宅遭囚禁毆打，警方獲報立即前往現場，在後門2樓發現2名男子從窗戶爬出，看到警方後先假意「舉手投降」隨即爬回屋內反鎖，警方依刑事訴訟法131條破門搜索，當場起獲毒品海洛因、吸食器等證物，訊後將4人依毒品罪移送偵辦。

▲警方獲報要救人，卻驚見2名男子爬窗舉手投降 。（圖／記者陳以昇翻攝）

3日凌晨1時許，有民眾匿名舉報朋友在新北市板橋區四維路一處民宅，遭到囚禁、毆打，警方不敢大意，立即出動警網前往查看，到場後敲門沒有人回應，繞到後門查看，確認有人在屋內。

▼警方破門後查獲毒品海洛因 。（圖／記者陳以昇翻攝）

就在警員持手電筒搜索時，王姓及姜姓男子陸續從窗戶爬出準備逃逸，一看到警員時驚恐地趕緊高舉雙手假意投降，隨即爬回屋內再將後門反鎖，警方通知消防人員協助破門，當場逮捕3男1女，在桌上起獲毒品吸食器、分裝夾鏈袋、磅秤、毒品海洛因0.28公克等證物，訊後毒品罪移送偵辦。

5日上午6時許，有網友在臉書社團《爆料公社》公開板貼文，指控海山警分局違法破門搜索，還強迫屋內4人簽下搜索同意書，不給手機叫律師，逼迫認罪；警方表示，依照刑事訴訟法第131條實施逕行搜索，且確實發現犯嫌於屋外陽台，有脫逃之可能，所以協請消防隊破門進入屋內，絕無違法。

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▼網友控警方違法搜索 。（圖／記者陳以昇翻攝）