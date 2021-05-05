　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

有人被囚禁毆打！警見2男爬窗「舉手投降」　破門搜出海洛因

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區有民眾報案，指稱朋友在一處民宅遭囚禁毆打，警方獲報立即前往現場，在後門2樓發現2名男子從窗戶爬出，看到警方後先假意「舉手投降」隨即爬回屋內反鎖，警方依刑事訴訟法131條破門搜索，當場起獲毒品海洛因、吸食器等證物，訊後將4人依毒品罪移送偵辦。

▲▼警方獲報要救人，卻驚見2名男子爬窗舉手投降，破門後查獲毒品海洛因，網友控警方違法搜索 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲警方獲報要救人，卻驚見2名男子爬窗舉手投降 。（圖／記者陳以昇翻攝）

3日凌晨1時許，有民眾匿名舉報朋友在新北市板橋區四維路一處民宅，遭到囚禁、毆打，警方不敢大意，立即出動警網前往查看，到場後敲門沒有人回應，繞到後門查看，確認有人在屋內。

▼警方破門後查獲毒品海洛因 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼警方獲報要救人，卻驚見2名男子爬窗舉手投降，破門後查獲毒品海洛因，網友控警方違法搜索 。（圖／記者陳以昇翻攝）

就在警員持手電筒搜索時，王姓及姜姓男子陸續從窗戶爬出準備逃逸，一看到警員時驚恐地趕緊高舉雙手假意投降，隨即爬回屋內再將後門反鎖，警方通知消防人員協助破門，當場逮捕3男1女，在桌上起獲毒品吸食器、分裝夾鏈袋、磅秤、毒品海洛因0.28公克等證物，訊後毒品罪移送偵辦。

5日上午6時許，有網友在臉書社團《爆料公社》公開板貼文，指控海山警分局違法破門搜索，還強迫屋內4人簽下搜索同意書，不給手機叫律師，逼迫認罪；警方表示，依照刑事訴訟法第131條實施逕行搜索，且確實發現犯嫌於屋外陽台，有脫逃之可能，所以協請消防隊破門進入屋內，絕無違法。

他奶奶的美麗小秘訣

▼網友控警方違法搜索 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼警方獲報要救人，卻驚見2名男子爬窗舉手投降，破門後查獲毒品海洛因，網友控警方違法搜索 。（圖／記者陳以昇翻攝）

ET快訊
快訊／被女大生爆劈腿、不戴套　張立昂回應了
陰莖大小「看臉就知道」　日研究：這部位越大越宏偉
美髮師撞殺黃暐瀚母！住院父驚接通知　請假直奔殯儀館：對不起

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

黃暐瀚母慘遭撞死　市議員批賓士男人渣！籲同樂者出來作證

喝1罐不夠壓驚？美髮師撞殺黃暐瀚母後　13分鐘內「1+4買5罐」

心急露餡！檢調搜索松崗炒股案剛結束　集團股東馬上賣87張

立委集體涉貪案　徐永明爆：跨黨派操作《公司法》金流更大條

撞殺黃暐瀚母狂跳針！住院父驚接通知　請假直奔殯儀館：對不起

美髮師撞死黃暐瀚母「喝啤酒壓驚」　資深警：此地無銀三百兩

快訊／闖鉅星匯「潑蟑螂」！　4男遭聲押禁見

酒駕撞死黃暐瀚母！美髮師遭起底　「野人理髮」切割：2月就離職了

少女「真心話大冒險」：做那件事　爸爸知道拳頭硬了怒告男網友

見亡母最後一面…黃暐瀚認屍心碎！　眼眶泛紅坐椅上強忍悲痛

《火神的眼淚》台灣鯛出沒看了就氣　劉冠廷陳庭妮照SOP救人..反遭投訴！

莊凌芸殞落「最後503秒影片」硬擠微笑告別　突收「妳爸破壞我家庭」長訊…痛心求助媽媽

蟑螂賣家現身：他說越大隻越好　曝嫌犯對話「著急想面交、求大量」

外送員不滿等太久與店家口角！　女勸「大家都很辛苦」遭肩膀猛撞

高鐵台中站被封為「中部百慕達」 像迷宮！機車族：還會繞到彰化

潑蟑5煞「教訓餐廳老闆」1500萬債　犯案後才知現場都是警察：完蛋了

波蘭舞者神模仿「遊戲角色」跑步 肢體律動超流暢！分解動作一起學

是元介撇分手！溫馨接送李千那　被跟拍有疙瘩「連換3區約會」

4歲底迪「玩具不收」把阿嬤氣炸 哭到鄰以為家暴...暖警柔話說服

天生無鎖骨...金髮男秀「獨特技能」 用肩膀拍手+夾爆雞蛋...網全看傻

黃暐瀚母慘遭撞死　市議員批賓士男人渣！籲同樂者出來作證

喝1罐不夠壓驚？美髮師撞殺黃暐瀚母後　13分鐘內「1+4買5罐」

心急露餡！檢調搜索松崗炒股案剛結束　集團股東馬上賣87張

立委集體涉貪案　徐永明爆：跨黨派操作《公司法》金流更大條

撞殺黃暐瀚母狂跳針！住院父驚接通知　請假直奔殯儀館：對不起

美髮師撞死黃暐瀚母「喝啤酒壓驚」　資深警：此地無銀三百兩

快訊／闖鉅星匯「潑蟑螂」！　4男遭聲押禁見

酒駕撞死黃暐瀚母！美髮師遭起底　「野人理髮」切割：2月就離職了

少女「真心話大冒險」：做那件事　爸爸知道拳頭硬了怒告男網友

見亡母最後一面…黃暐瀚認屍心碎！　眼眶泛紅坐椅上強忍悲痛

睡前玩槍戰遊戲！　湯姆克魯柴「空手奪彈」網驚：是特務狗狗

曾豪駒怒踹本壘板想保護球員　接受聯盟懲處「公事公辦」

黃暐瀚母慘遭撞死　市議員批賓士男人渣！籲同樂者出來作證

「我當主席或許有失職」　蔡英文感性喊話：若黨被傷害我們也都沒了

53歲伊能靜零修圖照曝光！　「臉鬆垮、贅肉溢出」嚇壞網：這不像她

歐陽娜娜緋聞男友「被瘋傳新戀情」　粉絲一看傻眼…工作室提告！

「終於進入雷陣雨季節！」網全嗨爆：打雷了　下一波鋒面時間曝光

有熊朝我奔來！...母女呆站嚇傻　馬戲團出動圍捕

獨／姜河那愛上台灣這部電影！千玗嬉洩幼時「初次搭警車」他吃驚

又是幽浮！神秘光點7秒影片曝…並排快速飛行　目擊者：看了100次

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

社會熱門新聞

台中美髮師酒駕撞死7旬婦！死者是「黃暐瀚母親」

雞頭開300萬天價！女網紅下海只賺20萬翻臉怒告

酒駕撞殺黃暐瀚媽　美髮師正面照曝光

獨／「最乾淨」兇宅現況曝！滿屋符咒擋血鞋印

酒店妹喝醉被撿　醒來崩潰：不要

即／SWAG復活了！3大改版方案出爐

股市名嘴坑殺投資人　1年撈4千萬

潑蟑5嫌全到案　犯案後呼：完蛋了

美髮師開賓士撞死黃暐瀚媽！奔超商買酒喝：等律師來

母遭撞殺…黃暐瀚回事發地招魂！痛喊名字一次就聖杯

賓士男酒駕「拖女50公尺」命危　下車第一件事衝超商買酒

竹聯、北聯都切割！　潑蟑4男1女成棄子

見亡母最後一面…黃暐瀚認屍心碎！眼眶泛紅強忍悲痛

不滿阿北插隊結帳爆衝突　22男慘遭斷指

更多熱門

相關新聞

食品包裹挾「2.1kg海洛因」！收貨人獲無罪原因曝

食品包裹挾「2.1kg海洛因」！收貨人獲無罪原因曝

台北關2020年7月1日在桃園國際機場進口倉儲，查獲來自馬來西亞的包裹內挾帶3包總重2.1公斤的海洛因，循線查出收貨人林男、陳男，2人最後被依照運輸第一級毒品等罪起訴。但桃園地方法院審理後，判2人無罪，桃園檢方表示，「尊重院方判決」，待收受判決後，會研擬提起上訴。

花蓮警緝毒槓上開花　搜出毒品意外查獲手槍

花蓮警緝毒槓上開花　搜出毒品意外查獲手槍

沒票進火車站　蔡伯府罵「笨蛋」不起訴

沒票進火車站　蔡伯府罵「笨蛋」不起訴

媽上廁所！大隻萌獸鐵頭破門救援

媽上廁所！大隻萌獸鐵頭破門救援

2毒犯拒檢加速衝撞　北市2警轟7槍壓制

2毒犯拒檢加速衝撞　北市2警轟7槍壓制

關鍵字：

囚禁海洛因破門刑事訴訟法

讀者迴響

熱門新聞

快訊／李國毅宣布結婚！曝和愛妻19歲就交往

台中美髮師酒駕撞死7旬婦！死者是「黃暐瀚母親」

曹佑寧校花女友「路邊背後熊抱」全被拍！

國中兒下課找賣身母！竟遭恩客狂巴頭

惡作劇叫餐破萬元　10外送員擠爆校門口

雞頭開300萬天價！女網紅下海只賺20萬翻臉怒告

大量市民目擊「UFO降落」！　外星人有30公分

中央大學情侶「貼窗邊嘿咻」！學生會證實了

拍A片遭母親痛譙　吳夢夢暖心力挺

小一兒吐胎內記憶！天上選媽過程驚呆她

交往知名AV女優！　36歲男半年後崩潰分手

新房層高「縮水」僅1.3公尺　屋主：只能跪下

酒駕撞殺黃暐瀚媽　美髮師正面照曝光

快訊／北市成功國宅一家四口隔離　里長轟衛福部不公布造成恐慌

電梯遭貼紙條！他下班驚見超嗆留言

更多

最夯影音

更多
《火神的眼淚》台灣鯛出沒看了就氣　劉冠廷陳庭妮照SOP救人..反遭投訴！

《火神的眼淚》台灣鯛出沒看了就氣　劉冠廷陳庭妮照SOP救人..反遭投訴！
莊凌芸殞落「最後503秒影片」硬擠微笑告別　突收「妳爸破壞我家庭」長訊…痛心求助媽媽

莊凌芸殞落「最後503秒影片」硬擠微笑告別　突收「妳爸破壞我家庭」長訊…痛心求助媽媽

蟑螂賣家現身：他說越大隻越好　曝嫌犯對話「著急想面交、求大量」

蟑螂賣家現身：他說越大隻越好　曝嫌犯對話「著急想面交、求大量」

外送員不滿等太久與店家口角！　女勸「大家都很辛苦」遭肩膀猛撞

外送員不滿等太久與店家口角！　女勸「大家都很辛苦」遭肩膀猛撞

高鐵台中站被封為「中部百慕達」 像迷宮！機車族：還會繞到彰化

高鐵台中站被封為「中部百慕達」 像迷宮！機車族：還會繞到彰化

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面