　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

【廣編】連家裡空氣也要管！李李仁展現護家霸氣創舉

▲▼Honeywell,空氣清淨機,李李仁,空氣險,恆隆行。（圖／恆隆行提供）

▲李李仁近日為了管理家中空氣而擔任嶄新「空氣險」活動大使。

圖、文／恆隆行提供

一直是台灣演藝界為人熟知惜家愛家的李李仁，曾經為了照顧家人，陪伴孩子長大而暫離演藝圈，近日更為了管理家中空氣而擔任嶄新「空氣險」活動大使。空汙對生活帶來的影響是每個父母親都關心的，這次由美國過敏醫師推薦第一空氣清淨機品牌Honeywell，推出業界首創「空氣險」，並邀請李李仁為活動大使，希望讓每個人更加了解空氣險。Honeywell除了清淨機使用優於H13醫療等級的HEPA濾網（HEPA濾網等級依各機型為主），能99.97%有效過濾pm0.3微粒之外，重點是購買後會有專人到府服務，持續把關清淨機機體的運作效能，說明空氣知識，延長保固年限，是讓重視空氣品質的消費者能夠更安心的嶄新服務。  

因應母親節，全台各大通路多項優惠活動開跑中，購買指定機型：旗艦款超智能抗菌空氣清淨機（HPA600BTW）、美型靜音甲醛專攻款Air Touch X305（X305F-PAC1101TW）、市場熱銷常勝軍智慧抗敏空氣清淨機（HPA710WTW、HPA720WTW）、入門抗敏款InSightTM系列空氣清淨機（HPA5150WTW、HPA5250WTW、HPA5350WTW），完成保固登錄就送「空氣險」！hengstyle恆隆行百貨專櫃，自即日起至5月31日獨家加碼送富邦產險「疫起守護2.0（價值1,509元）」，數量限額100名。

＊本處所稱空氣險，係指購買Honeywell空氣清淨機之消費者享有恆隆行貿易股份有限公司提供之全機延長1年保固、專人到府服務暨年度機器健檢、耗材更新優惠、抽獎活動服務。

ET快訊
14歲嫩女正面曝！名校男大生求愛　15歲少男撂8煞狂砍他
股市2名嘴預告漲停「開盤就撤單」　坑殺股民1年撈4千萬
快訊／染疫水電工足跡再更新　還去過三重飲料店
獨／台中賓士男車上「有毒品」！　撞殺黃暐瀚媽還先買4罐啤酒
快訊／黑道入民進黨　蔡英文公開道歉了
快訊／確診水電工足跡曝！　新增診所＋炸雞店

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

3款美型空氣清淨機推薦　新春出手現折2000元優惠

【廣編】連家裡空氣也要管！李李仁展現護家霸氣創舉

臉書、IG向iOS用戶釋出警告訊息：不允許追蹤可能會收費

台北電影節宣傳片《回家》幕後有洋蔥！廖明毅、邱澤分享新iPhone拍攝心情

今天是國際星戰日！　谷歌網頁有小彩蛋　Apple TV 推電影 6 折

《火神的眼淚》台灣鯛出沒看了就氣　劉冠廷陳庭妮照SOP救人..反遭投訴！

莊凌芸殞落「最後503秒影片」硬擠微笑告別　突收「妳爸破壞我家庭」長訊…痛心求助媽媽

蟑螂賣家現身：他說越大隻越好　曝嫌犯對話「著急想面交、求大量」

外送員不滿等太久與店家口角！　女勸「大家都很辛苦」遭肩膀猛撞

高鐵台中站被封為「中部百慕達」 像迷宮！機車族：還會繞到彰化

潑蟑5煞「教訓餐廳老闆」1500萬債　犯案後才知現場都是警察：完蛋了

是元介撇分手！溫馨接送李千那　被跟拍有疙瘩「連換3區約會」

波蘭舞者神模仿「遊戲角色」跑步 肢體律動超流暢！分解動作一起學

4歲底迪「玩具不收」把阿嬤氣炸 哭到鄰以為家暴...暖警柔話說服

她眼睜睜看愛車被擠「2格塞3台」　傻眼制止遭嗆：沒在台北移過車？

【廣編】連家裡空氣也要管！李李仁展現護家霸氣創舉

臉書、IG向iOS用戶釋出警告訊息：不允許追蹤可能會收費

台北電影節宣傳片《回家》幕後有洋蔥！廖明毅、邱澤分享新iPhone拍攝心情

今天是國際星戰日！　谷歌網頁有小彩蛋　Apple TV 推電影 6 折

22縣市有感施政大調查　黃偉哲兩項指標六都第一

水情會議明召開「新竹亮紅燈？」　王美花：五月底前新增52萬噸水源

快艇首輪碰湖人？喬治：專注提升名次　比佛利回歸自信能搭朗多

染疫機師、空姐違規去酒吧　華航將開人評會調查「最慘恐被解僱」

三人行出遊情侶回頭變伴屍！一原因決定曝屍荒野　引發恐慌

父母在A7置產！八年級哥曝規劃「早就放棄買房」　一票網爆共鳴

方仰寧接北市警局長？　柯文哲「不適宜」：才去台南6個月

提升自我防衛能力　台東警「婦幼人身安全」校園巡迴開跑

至少3個感染源！華航案「16人病毒定序出爐」一圖秒懂

和ELLA戴MV同款醫療口罩　「三角黑橘＋千鳥飛格」2款花色電商開賣

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

3C家電熱門新聞

臉書、IG向iOS用戶釋出警告訊息

入手AirTag應該要注意的10大要點

蘋果12與12 mini紫色與配件開箱

廖明毅找邱澤用手機拍宣傳片幕後

ZenFone 8 mini可能成最熱門安卓

AirPods電量究竟怎麼看？　這 4 種方法及充電盒燈號一次解惑

李李仁霸氣創舉　家裡空氣也要管

新款iPad Pro入門價變低！　台灣售價秒懂差在哪

直擊 iPhone 12 全系列 9 色實機！　果粉直呼這款最有質感

星戰日Google有彩蛋Apple TV 6折

Netflix下架犬夜叉等13部影片

Yahoo奇摩知識+宣布關閉！傳奇掰了

好市多AirPods Pro悄降價　果粉點進全傻眼

米客邦RS3智慧表 台推瘦子特別款

更多熱門

相關新聞

美軍「機密圖紙」外洩！中國與台灣都收到了

美軍「機密圖紙」外洩！中國與台灣都收到了

美國國務院宣布，已與美國軍武設備公司漢威聯合（Honeywell）達成和解，須就違反《武器出口管制法》和《國際武器貿易條例》，向中國大陸、台灣、加拿大、墨西哥與愛爾蘭洩露F-35聯合攻擊戰機等軍武零件設計圖紙一事，賠償1300萬美元（約新台幣3.6億元）。

軟體公司老闆圓夢發片　2大咖男星現身幫忙

軟體公司老闆圓夢發片　2大咖男星現身幫忙

coway寵物空氣清淨機　毛髮、空汙全過濾

coway寵物空氣清淨機　毛髮、空汙全過濾

Coway「寵物型」空氣清淨機上市

Coway「寵物型」空氣清淨機上市

毛孩也會過敏！過敏救星LG空氣清淨機

毛孩也會過敏！過敏救星LG空氣清淨機

關鍵字：

Honeywell空氣清淨機李李仁空氣險恆隆行

讀者迴響

熱門新聞

快訊／李國毅宣布結婚！曝和愛妻19歲就交往

台中美髮師酒駕撞死7旬婦！死者是「黃暐瀚母親」

曹佑寧校花女友「路邊背後熊抱」全被拍！

國中兒下課找賣身母！竟遭恩客狂巴頭

惡作劇叫餐破萬元　10外送員擠爆校門口

雞頭開300萬天價！女網紅下海只賺20萬翻臉怒告

大量市民目擊「UFO降落」！　外星人有30公分

中央大學情侶「貼窗邊嘿咻」！學生會證實了

交往知名AV女優！　36歲男半年後崩潰分手

小一兒吐胎內記憶！天上選媽過程驚呆她

拍A片遭母親痛譙　吳夢夢暖心力挺

新房層高「縮水」僅1.3公尺　屋主：只能跪下

快訊／北市成功國宅一家四口隔離　里長轟衛福部不公布造成恐慌

電梯遭貼紙條！他下班驚見超嗆留言

黃暐瀚母被撞死　網友湧臉書致哀：酒駕罪無可赦

更多

最夯影音

更多
《火神的眼淚》台灣鯛出沒看了就氣　劉冠廷陳庭妮照SOP救人..反遭投訴！

《火神的眼淚》台灣鯛出沒看了就氣　劉冠廷陳庭妮照SOP救人..反遭投訴！
莊凌芸殞落「最後503秒影片」硬擠微笑告別　突收「妳爸破壞我家庭」長訊…痛心求助媽媽

莊凌芸殞落「最後503秒影片」硬擠微笑告別　突收「妳爸破壞我家庭」長訊…痛心求助媽媽

蟑螂賣家現身：他說越大隻越好　曝嫌犯對話「著急想面交、求大量」

蟑螂賣家現身：他說越大隻越好　曝嫌犯對話「著急想面交、求大量」

外送員不滿等太久與店家口角！　女勸「大家都很辛苦」遭肩膀猛撞

外送員不滿等太久與店家口角！　女勸「大家都很辛苦」遭肩膀猛撞

高鐵台中站被封為「中部百慕達」 像迷宮！機車族：還會繞到彰化

高鐵台中站被封為「中部百慕達」 像迷宮！機車族：還會繞到彰化

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面