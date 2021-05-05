【廣編】連家裡空氣也要管！李李仁展現護家霸氣創舉

▲李李仁近日為了管理家中空氣而擔任嶄新「空氣險」活動大使。

圖、文／恆隆行提供

一直是台灣演藝界為人熟知惜家愛家的李李仁，曾經為了照顧家人，陪伴孩子長大而暫離演藝圈，近日更為了管理家中空氣而擔任嶄新「空氣險」活動大使。空汙對生活帶來的影響是每個父母親都關心的，這次由美國過敏醫師推薦第一空氣清淨機品牌Honeywell，推出業界首創「空氣險」，並邀請李李仁為活動大使，希望讓每個人更加了解空氣險。Honeywell除了清淨機使用優於H13醫療等級的HEPA濾網（HEPA濾網等級依各機型為主），能99.97%有效過濾pm0.3微粒之外，重點是購買後會有專人到府服務，持續把關清淨機機體的運作效能，說明空氣知識，延長保固年限，是讓重視空氣品質的消費者能夠更安心的嶄新服務。

因應母親節，全台各大通路多項優惠活動開跑中，購買指定機型：旗艦款超智能抗菌空氣清淨機（HPA600BTW）、美型靜音甲醛專攻款Air Touch X305（X305F-PAC1101TW）、市場熱銷常勝軍智慧抗敏空氣清淨機（HPA710WTW、HPA720WTW）、入門抗敏款InSightTM系列空氣清淨機（HPA5150WTW、HPA5250WTW、HPA5350WTW），完成保固登錄就送「空氣險」！hengstyle恆隆行百貨專櫃，自即日起至5月31日獨家加碼送富邦產險「疫起守護2.0（價值1,509元）」，數量限額100名。

＊本處所稱空氣險，係指購買Honeywell空氣清淨機之消費者享有恆隆行貿易股份有限公司提供之全機延長1年保固、專人到府服務暨年度機器健檢、耗材更新優惠、抽獎活動服務。