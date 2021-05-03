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江蘇男子穿外星人防曬服釣魚　網笑噴：魚都嚇跑了吧

記者魏有德／綜合報導

江蘇一名馬女士近日在微博上分享老公外出釣魚的奇葩穿著影片，引起網友熱議。馬女士表示，丈夫是釣魚愛好者，由於最近天氣較炎熱，想要買一件帥氣的防曬服，結果竟然買了一件如電影般大頭巨眼外星人造型的防曬服，而且一條魚都沒釣到，令她哭笑不得。對此，網友笑噴，「魚都被嚇跑了吧！」

▲江蘇男子穿外星人防曬服釣魚引網友笑噴。（圖／翻攝西安商報）

▲江蘇男子穿外星人防曬服釣魚引網友笑噴。（圖／翻攝西安商報）

從釋出的影片可以發現，馬女士的先生頭頂斗笠，身著銀色緊身衣褲，一轉頭露出大眼睛及朝天鼻的外星人臉，模樣相當逗趣。坐在河邊釣魚的時候，奇特外型吸引周遭釣魚發燒友的圍觀。看著越來越多人圍觀，馬女士覺得十分不好意思，更是沒辦法理解丈夫自以為的「帥氣」源自何處。

▲江蘇男子認為要有與眾不同的帥，因此穿了一件外星人防曬服出門釣魚。（圖／翻攝西安商報）

▲江蘇男子認為要有與眾不同的帥，因此穿了一件外星人防曬服出門釣魚。（圖／翻攝西安商報）

馬女士透露，平常其實不太讓先生出門釣魚，每次出去幾個小時，別的釣友都是滿載而歸，先生則經常一條魚都沒有釣到，「那天跟著他一起出門，沒想到他穿這麼搞笑的防曬服，看著他2（傻）的不行模樣，就放他一個人自己在那釣魚，自己先回家去了。」

這則影片發布後，在微博上迅速引起網友討論。有網友表示，「最後一條魚都沒釣到，魚都被嚇跑了」；「三星堆裡跑出來的」；「經過認證智商只有3歲」；「她老公一定是特別有趣的人」。

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