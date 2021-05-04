台東海岸線16米龐然大物傾斜　縣府：富岡漁港新沈箱...功能曝光

▲台東縣府表示，2座沈鉬將製做成外廓防波堤，保護富岡港區的淨穩度。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

擺放於台東卑南溪出海口北側兩座未來要投放在富岡港的沉箱，近日意外在台東在地的社群引爆話題，縣府農業處表示，兩座沉箱係因應2015年蘇迪勒颱風災害復建工程第二標所製作，待現有富岡港口水面下已毀損的沉箱清除完畢後，即會拖至港口投放，製做成外廓防坡堤，保護富岡港區的淨穩度。

▲箱體底部遭海水掏刷，箱體前傾有加劇情形。



對於引爆討論的兩座沉箱，農業處長許家豪表示，沉箱屬於富岡漁港東防波堤災後重建工程的一部分，去年年9月製做完成後，因為預訂投放點位水面下原損毀沉箱的打除作業尚未完成，只能放置在原來新建的位置，在歷經從去年10月起整個冬天東北季風的海浪拍打，今年2月發現有底砂掏空情形，也立即請廠商做好基礎保護。

而日前舒力基颱風外圍環流所引發的大浪，造成保護措施再度被掏刷，箱體前傾有加劇情形，但因未來沉箱將從海上拖行至富岡港，箱體傾斜不會影響後續的使用，但是否會影響結構體安全、保護措施重新設置等，縣府會要求承包商負起全責，並同時要求加速水下結構清除工作，早日將這兩座沉箱拖航到應有位置。



農業處也指出，台東市海岸線上目前有三座已經製作完成的沉箱，除了卑南溪出海口兩座高度16米的沉箱外，在焚化爐的外側海岸上還有一座高度12米的沉箱，也預計今年將拖行到綠島南寮漁港南防坡堤投放，而接下來在太平溪出海口北側，另一座富岡港交通船碼頭改善工程南防坡堤將使用的沉箱也即將動工，屆時海岸線上將會有四座沉箱比鄰；另外在沉箱的製作範圍周邊，縣府都有要求承包商設置工地警戒線，為保障民眾自身安全、也有效維持工地安全，籲請民眾千萬不要擅闖工區。

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