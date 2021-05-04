港單日增42校上呼吸道感染　師生全面停課強制檢測

▲香港近半個月有99間小學或幼稚園學生爆發「呼吸道感染」症狀。（圖／CFP）

記者張家瑋／台北報導

香港食物及衞生局3日發佈深夜強制檢測公告，42間學校爆發上呼吸道感染或流感疾病個案，由於症狀與新冠肺炎相似，要求學校立即停課5天，並納入強制檢測，必須於週四（6日）前完成檢測。

根據衛生署防護中心紀錄，4月18日至5月3日共有99間學校爆發上呼吸道感染和流感個案，包括72間幼稚園或幼兒中心和27間小學，涉及逾650人，其中42間學校包含30間幼稚園或幼兒中心和12間小學，為今日新增個案。香港衞生署衞生防護中心也特別呼籲，近日學校爆發上呼吸道感染和流感個案持續增加，市民應提高警覺，預防感染。

▲香港多間校園停課強制檢測。（圖／翻攝環球時報）

除了嚴防本土疫情，香港也積極防堵境外移入病例，因上周有一名印度裔男子和菲律賓籍外傭感染變種病毒株，都屬於N501Y和E484K變種病毒株。

中國國家衞生健康委員會主任馬曉偉3日表示，中央高度關注香港疫情，期待香港早日「清零」，儘早「恢復與內地正常往來」，衛健委將加強與業界交流合作，促進兩地衛生健康事業發展，共同做好疫情控制，加強兩地疫情信息通報、技術交流，並深化大灣區醫療衛生合作。