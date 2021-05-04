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民進黨再爆黑道入黨！　女戰神竟找「傳奇黑二代」入黨

民進黨立委王美惠今年2月開記者會公開呼籲嘉義市民入黨，卻被控拉黑二代入黨。

▲民進黨立委王美惠今年2月開記者會公開呼籲嘉義市民入黨，卻被控拉黑二代入黨。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

民進黨台北市黨部前評召趙映光之子趙介佑販毒、染黑，雖遭開除黨籍，但已重創執政黨聲譽，黨主席蔡英文週五將召開縣市黨部主委會議，全力遏止黑道入黨歪風。本刊接獲爆料，民進黨嘉義市黨部上月發函黨中央，指黨籍立委王美惠3、4月間動員上千人入黨，其中甚至有蕭家班大哥級人物的「黑二代」申請加入民進黨。

前立委段宜康2日晚間透過臉書表達憂心，指黨內已不記得8年前黑道大量入黨的教訓，民進黨4月更改規定，讓黨員入黨1年就可在黨職選舉投票，「聽說某些縣市在規章修改前後，就已經湧進大批入黨申請書。」

民進黨台北市黨部前評召趙映光的兒子趙介佑因涉嫌販毒遭羈押，5月1日已被台北市黨部開除黨籍。（翻攝自趙介佑臉書）

段宜康的指控其來有自，民進黨嘉義市黨部原訂上週四召開執委會審查4月份新進黨員，因出席人數不足流會。而嘉義市黨部4月20日即發函中央黨部組織部，提及該黨部3、4月入黨人數激增上千人，都來自同一立委服務處，且有黑道子女入黨狀況，質疑有心人士大量灌入人頭黨員，企圖影響明年黨職選舉，詢問中央黨部該如何因應。

知情人士透露，嘉義市僅王美惠一席立委，嘉義市黨部指稱的立委服務處就是指王。至於「黑道子女」則是嘉義蕭家班大哥級人物的子女及親人，這位大哥級人物10多年前因《組織犯罪條例》、恐嚇等罪遭檢警逮捕，輕判脫身後，近年以無黨籍身份投入公職選舉但未當選。據了解，這次蕭家班「黑二代」申請加入民進黨，介紹人是與王美惠互動頻繁的蔡姓里長。

民進黨立委王美惠去年11月27日在立法院議場面對藍委丟擲豬內臟絲毫不畏懼，「空手接豬腸」反擊，博得「女戰神」稱號。

該人士說，上千份入黨申請書都是由王美惠服務處的高姓助理分批送到市黨部，截至4月底約有1,200份，較嘉市原有黨員約3千人，已超過1/3。

遭檢舉引入黑二代黨員的王美惠，2005年起連任4屆嘉義市議員，前年參加黨內立委初選擠下同黨立委李俊俋，並順利在大選囊括過半得票率當選。去年11月27日國民黨立委為反萊豬進口，在議場內丟擲豬內臟杯葛行政院長蘇貞昌施政報告，站在蘇揆前方的王美惠「空手抓豬腸」反擊登上國內外媒體，贏得「女戰神」稱號，知名度跟著水漲船高。

民進黨嘉義市黨部指控立委王美惠在3、4月間拉上千人入黨，其中還包括黑道子女。（讀者提供）

民進黨嘉義市黨部指控立委王美惠在3、4月間拉上千人入黨，其中還包括黑道子女。（讀者提供）

對嘉義市黨部指控，王美惠回應，她今年2月起在服務處設立入黨專區，3個多月來許多民眾前來申請，市黨部長期由黃氏家族把持還誣指她號召人頭黨員、不良人士入黨，是潑髒水阻撓市黨部改革，她譴責市黨部誣指一般人民為黑道、打壓異己，相信市民自有公評。


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