孟加拉遊艇撞砂石船！一個月內2次嚴重船難　至少26人亡

▲孟加拉中部地區的博多河（Padma River）。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭家榮／綜合報導

孟加拉今（3）日上午一艘遊艇在中部的博多河（Padma River）與另一艘砂石運輸船相撞，造成至少26人罹難、多人失蹤，目前僅救起5人，警消人員與當地民眾仍持續進行救援。

綜合外媒報導，該艘遊艇幾乎載滿乘客，撞上砂石運輸船後隨即沉沒到博多河底。警方表示，目前搜救人員已經尋獲26具屍體，有5人被救出後立即送往醫院，其餘的乘客都仍失蹤待救中。

《紐約時報》報導指出，孟加拉因新冠肺炎肆虐仍處在封城狀態，一直到星期三才能解禁部分運輸，顯然該遊艇違反了政府規定逕行載客，結果不幸發生船難，也凸顯當地在疫情當前管控運輸的問題。

至於另一艘砂石運輸船並未傳出有人員傷亡，據了解該船因為載著沉重砂石，船身大部分都在水面之下，如果波浪起伏較大且光線不足，不容易被察覺。不過專家初步判斷，遊艇撞擊後直接沉沒的原因，可能是設計不良，或是船隻未達安全標準，加上有可能「超載」，最後導致多人傷亡。

事實上，這已是1個月內在博多河發生的第2起重大船難，4月就曾發生貨船與渡輪相撞的意外，造成27人死亡，十多人在河中掙扎游向岸邊。