快訊／印度疫情失控　外交部宣布：目前沒撤僑必要

▲印度新冠肺炎疫情嚴重。（圖／路透）



記者黃巈禾／台北報導

印度新冠肺炎疫情失控，20多位旅居印度的國人確診，其中楊姓國人5月1日病逝，其餘確診者居家隔離中。外交部3日表示，依據駐印度代表處評估，目前尚沒有撤僑的必要，此外目前也沒有其他國家進行撤僑。

外交部表示，印度第二波疫情相當嚴峻，最近十幾天以來單日確診病例都超過30萬人，外交部及駐印度代表處、駐清奈辦事處持續密切關注疫情的相關發展，同時跟台商僑民保持密切聯繫，針對僑民及台商的需求提供及時協助；外交部同時根據印度疫情發展採取滾動式檢討，以便提供最適切的必要服務，台商及僑民如果有安排包機返國需求，外交部及駐印度代表處會全力協助。

外交部指出，依據駐印度代表處評估，目前尚沒有撤僑的必要，此外，目前也沒有其他國家進行撤僑，但對於僑民需求繼續盡最大力量提供協助，包括隨時更新駐處網站資訊、提供航班訊息、施打疫苗的相關資訊等，自四月底至五月初，一週以來駐處已經協助25位我國僑民搭乘日本航空班機，經東京轉機平安返回台灣。

外交部提到，根據駐印度代表處掌握資訊，有20多位旅居印度的國人確診，其中楊姓國人5月1日不幸病逝，其他確診者仍在居家隔離中，代表處都跟他們維持密切聯繫，掌握最新狀況並提供協助，駐印度代表處日前曾派員前往醫院探視楊姓國人，現在正協助其家屬辦理所需文件證明，全力協助辦理後續相關事宜。

另外，我國政府首批援助印度緊急醫療救援物資，包括150台製氧機、500台氧氣鋼瓶，已由華航貨機於2日運抵德里國際機場。對此，外交部也表示，印度民眾對我國友誼與即時協助表示由衷感謝，我國捐贈的醫療物資依印度政府安排，統一由接受外國救援物資的「印度紅十字會」接收，我國也將繼續提供印度迫切需要的救援醫療物資，以協助印度因應疫情。