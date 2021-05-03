國防部：我軍電子作戰可反制　也能讓共軍「局部不能動」

▲民進黨立委王定宇質詢時，詢問我軍電子作戰實力是否能夠反制。（圖／王定宇臉書）



記者陶本和／台北報導

共艦「濱州號」現身基隆外海，外傳對台進行電子攻擊戰。對此，民進黨立委王定宇3日在立院質詢時，追問軍方在電子作戰的實力，軍方答覆強調，我方是可以反制共軍的，且訂有反制機制，而我方也有實力能對共軍局部產生影響，讓對方局部不能動。

共艦4000噸級以反潛為主的「濱州號」近日出沒在基隆外海，加上氣象專家從氣象回波上，發現不正常的雷達干擾，加上國防部2020年中共軍力報告書中載明，中共電子戰可以達到癱瘓我軍防空制海作戰體系。

對此，王定宇在立院質詢時，追問軍方是否有如氣象專家所提到，有所謂雷達干擾狀況？通次室則答覆，確實有氣象專家所刊載之畫面，但不能證實，電子作戰不會單獨存在，會跟其他軍事行動配合，評估這是電子干擾的機率很低。

另外，對於國防部2020年中共軍力報告書中載明，中共電子戰可以達到癱瘓我軍防空制海作戰體系一事，王定宇追問，我方是否可以反制，還是需要靠友軍幫忙？對此，國防部副部長張哲平表示，我方實力可以反制，共軍實力的發展都有密切掌握，且訂有反制的機制。

王定宇也好奇，我方花那麼多錢軍備，會不會在電子作戰時，都沒有辦法動？張哲平表示，不會，在建軍規劃裡面的不對稱作戰中，有很大部分就是電子戰跟資通作戰。

此外，王定宇反問，我方是否也可以讓共軍沒有辦法動？張哲平表示，我方實力只能局部產生影響，當然可以讓對方局部不能動。