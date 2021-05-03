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基隆男遭擄進民宅「拘禁毆打」！背後原因曝光　警火速救出

▲因債務糾紛而將被害者拘禁毆打。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲因債務糾紛而將被害者拘禁毆打。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆1日發生一起金錢糾紛而造成的毆打事故，當時警方獲報指稱，有民眾因債務糾紛遭拘禁、毆打，而其中一名民眾稱要交出部分財物後，才得以脫身離開現場並向警方報案。對此，警方獲報後火速抵達現場，將傷痕累累的受害者救出後，並將4名犯嫌移送地檢署偵辦。

這起事件發生在1日晚間6時許，當時第二分局深澳坑派出所接獲報案指稱，自己與友人因與犯嫌涉債務糾紛，在某間民宅內交涉不成，竟遭拘禁毆打並強行奪取財物。對此，警方獲報後立即成立專案小組，找出被害人被拘禁之民宅，並進入現場搜索，順利將被害人救出，並於現場起獲犯罪工具木棍、木棒、毀損之安全帽等證物。

▲因債務糾紛而將被害者拘禁毆打。（圖／記者郭世賢翻攝）

對此，警方將4名犯嫌帶回派出所，並於訊後依傷害、妨害自由、及強盜罪嫌將犯嫌等4人移請基隆地檢署偵辦。另外，警方呼籲，債務糾紛案件，應循法律途徑，向所在地地方法院提出刑、民事訴訟，切勿以暴力方式追索債務。警方對於任何違法暴力案件，一定嚴正執法，快速偵破，讓民眾「住」的安心、「行」的安全。

▲因債務糾紛而將被害者拘禁毆打。（圖／記者郭世賢翻攝）

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