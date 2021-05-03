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解放軍「濱州號」現基隆外海　張競：動機極度單純「不是新鮮事」

▲▼衛星照曝光！中國護衛艦現身基隆外海 台日雙艦包抄。（圖／翻攝自臉書粉專「新‧二七部隊 軍事雜談」）

▲解放軍艦「濱州號」現身基隆外海。（圖／翻攝自臉書粉專「新‧二七部隊 軍事雜談」）

記者蔡紹堅／綜合報導

解放軍054A飛彈護衛艦「濱州號」現身基隆外海，被部分專家認為動機不單純，甚至可能是在進行「海空聯合反潛操演」。對此，中華戰略學會研究員張競指出，共軍軍艦在台海周邊活動，已到家常便飯例行公事地步，完全不令人意外，「動機極度單純，因為兩岸關係搞到如此不睦，對岸隨時都有動武可能。」

張競2日在臉書上表示，他接到媒體來電，詢問關於「濱州號」在台海周邊動態的意涵，「坦白說，我真是有點被問到啼笑皆非，所以把我與記者間戲謔式問答，與各位朋友們一起分享。」

張競提到，第一個問題是「解放軍是否曾經因為台灣某份報紙刊登投書影響，所以就減少派遣054A型艦，以單艦方式通過宮古海峽，而改以向北穿越對馬海峽？」

張競指出，他聽到的當下就爆笑出來，告訴媒體記者，「這個問題您要去問解放軍啊！您們請派駐大陸記者在對岸國防部開記者會時，向對方軍事發言人求證不是最恰當呢？」

▼中華戰略學會研究員張競。（圖／取自張競臉書）

▲▼「馬習會五周年研討會」張競認為，軍事用兵透過武裝衝突，絕非務實解決歧異選項。（圖／取自張競臉書）

張競接著又請記者去問投書的當事者，「那您就去問當事者，到底是不是他握有秘密管道與對岸通聯，不但知道要減少派遣054A型艦通過宮古海峽，連應變替代方案『改以向北穿越對馬海峽』都能完整掌握；喔喔⋯⋯這可是跨越東海與北海兩個艦隊作戰責任海域，這種情報蒐集與掌握能力，已經是要到達整個軍種層級，恐怕James Bond都要俯首認輸。」

張競表示，用「054」與「宮古海峽」兩個辭當作網路搜尋關鍵字，其實就會跑出好多報導，「把該型艦單艦通過宮古海峽的報導挑出來，對比一下在2018年6月那份投書之前有多少次，在這份投書刊登後又有多少次，間隔頻率對比一下，就知道當事者聲稱他投書見報後，解放軍兵力派遣就發生如此變化，到底是不是唬爛抑或是真話？」

張競提醒，既然當事者聲稱「改以向北穿越對馬海峽」那麼更可以用「054」與「對馬海峽」作為網路搜尋關鍵字，看看在投書刊出後，如此活動之數量與頻率是否增加，「記者聽到後，果然馬上去查，當然也就獲得很多資訊，但是會不會報導呢？這要看編輯台那邊怎麼想囉！」

對於「濱州號」現身基隆外海，動機是否單純？張競指出，共軍機艦在台海周邊活動，已經是到達家常便飯例行公事地步，各種操演課目輪翻上陣，完全不令人意外，「就算是與那國島與本島蘇花宜蘭間之海域，共軍艦艇現身亦非首次出現，怎麼會在此時談起動機是否單純？」

▼解放軍054A飛彈護衛艦「濱州號」。（圖／翻攝自日本「統合幕僚監部官網」）

▲▼解放軍護衛艦濱州號基隆外海現蹤衛星照曝！　台日軍艦緊追聯合跟監。（圖／翻攝自日本「統合幕僚監部官網」）

張競強調，動機極度單純，因為兩岸關係搞到如此不睦，對岸隨時都有動武可能，這在台灣連傻瓜都知道，共軍機艦在國際海域空域活動，不論是熟悉作戰環境、抵境偵察或是我們所稱之現地偵察，「甚或是故意再講得有學問些，稱其為戰場經營，難道這些對我們還是新鮮事嗎？就算是對我展示兵力示威施壓，對台灣社會來說，又是什麼大家想不到，所以很不單純的事嗎？所以動機那有什麼不單純？真是別鬧了！」

張競還說，其實共軍穿越這些國際海峽，並且在攻略台灣時，存在著顛倒正面由東部進襲可能性，從1980年5月共軍派遣艦隊至南太平洋撈回洲際導彈彈頭時，執行「580任務」時所展現能量，當時恰好是與美國斷交初期，當時國軍就已經預見此項顛倒正面可能性，「所以共軍機艦在東部海域現身，早就是幾十年來就已經要思考之事；對岸動機您可以不喜歡，但絕對是很單純，多動點腦筋就會想通囉！」

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