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社會 社會焦點 保障人權

遭蔡衍明求償5千萬道歉　周玉蔻再批中天染紅挨告...曝調解內幕

記者羅志華／台北報導

知名媒體人周玉蔻，因先前發表「旺中集團是中共國台辦的傳聲筒」等評論，遭旺中董座蔡衍明提告求償5000萬，雙方事後和解，周玉蔻也答應不再對旺中發表「攻擊性、惡性言論」，不料周玉蔻又公開批「中天新聞是共產黨打手」、「蔡衍明酒色財氣名聲在外」等語，蔡衍明依違反和解條件提告，求償金額在600萬元以上，並要求登報道歉。

周玉蔻表示，評論是媒體工作所需，且內容都有事實根據，除舉2020、2021年美國國務院人權報告外，並提出鴻海集團創辦人郭台銘，也曾向中天記者嗆道「你們是共產黨的打手」，更指此評論是全台99%民眾都有共識。

▲▼周玉蔻遭蔡衍明提告，5/3至北院出庭 。（圖／記者羅志華攝）

▲周玉蔻前因評論蔡衍明道歉和解後，又因批中天染紅、蔡衍明酒色財氣挨告，5/3於北院表示評論皆有據 。（圖／記者羅志華攝）

評論「酒色財氣」的部分，周玉蔻表示，蔡衍明有6、7位女友，在媒體圈已是共識，且她也曾看過蔡衍明在宴席上酒量極佳，而稱「蔡衍明為賺錢拋棄台灣戶籍」，則參考自百度在2006年就已公開的資料，並反控受中天新聞攻擊、被蔡衍明找人到她節目的電視台施壓，要求法官查明真相，「制止這種惡質的媒體老闆騷擾台灣新聞工作者」。

蔡衍明委任律師表示，周玉蔻先前就因「旺中是中共傳聲筒」等言論道歉，和解筆錄中也寫明評論非事實，當時還對蔡衍明、中時集團致上12萬分歉意，如今卻主張自己評論有據，根本自相矛盾。

但周玉蔻委任律師表示，道歉聲明是2018年2月簽的，而本次挨告的評論，都是在2020年10月後所發表，時隔已久、有很多新資料；周玉蔻則反擊，指當時調解中，蔡衍明多方說服，自稱「真道理性、珍愛台灣」，但在後來的媒體報導及證據中，顯示對方做的卻相反，認為她不評論的話，不僅有違媒體天職、也違背良心。本案將於6月17日續審。

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