本土確診連環爆！他嘆「9局下半」沒人關心　網曝現況：誰在戴口罩

▲華航諾富特飯店。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者曾筠淇／綜合報導

華航諾富特案確診數超越部桃群聚事件，目前已累積6起家庭群聚、26人確診，社區警戒至少要觀察到5月中。然而，就有網友發文表示，現在疫情越來越緊張，他身邊的人卻都覺得沒什麼，有在關心的人已經不多，「現在是最危險的時刻吧？」貼文一出，立刻引發網友熱議。

這名網友在PTT的Gossiping板上發文表示，台灣有段時間的疫情曾岌岌可危，好在關鍵時刻總能化解危機；但是，近來諾富特案的確診數不斷增加，甚至超越部桃院內群聚的人數，讓他實在很擔憂。

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面對緊張的疫情，形同9局下半被追平、滿壘，而原PO雖然憂心，卻發現身邊已經沒多少人關心這件事了，甚至還過度樂觀的覺得最後肯定也會沒事，讓他忍不住直呼，「現在是最危險的時刻吧？」

貼文曝光後，不少網友都留言回應，「現在就走一步算一步了」、「台灣沒戴口罩的比例遠高於日本，之前還在笑日本」、「太關心會被說防疫期間還出來亂」、「真的快無感了，戴口罩會被當異類」、「一堆人都沒在戴口罩了」、「反正我現在出門一定戴口罩，酒精消毒桌面跟手」、「口罩戴著正常過生活就好了，擔心一堆也沒用」、「日子還是要過啊」、「口罩戴好、保持安全距離」、「股市炸裂就會有人關心了啦，急什麼」。

▼華航26人確診傳播示意圖（圖／曾梓倩製）