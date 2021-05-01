奪命15秒影片曝！18歲機車雙載闖紅燈　慘遭撞飛墜水圳1死1失蹤

記者游宗樺／桃園報導

桃園市平鎮區30日晚間10時許，一輛計程車行經金陵路七段與石門大圳的路口時，遇到1輛雙載機車從左側急駛而來，計程車反應不及當場撞上，機車上2人被強大撞擊力撞飛，雙雙掉到一旁的石門大圳裡。警消獲報趕抵，一度在大圳水面上找不到2人身影，經在場搜索約1個小時後，終於將18歲騎士救起，但送醫急救時已明顯死亡，而他所載的18歲乘客仍處失蹤狀態。

▲計程車撞上機車，機車2人當場噴飛到一旁水圳中，1死1失蹤。（圖／記者游宗樺翻攝）

當地警消獲報，有2人車禍後掉到大圳中，出動多輛救災車輛與人力趕抵，並著裝下到大圳裡進行搜索。但水圳內水流湍急，且最深的水位處深達1.5公尺，救災隊員只得用手拉手的方式，在水面上排起人鏈進行搜索，約1個小時後成功尋獲18歲的林姓騎士，但他已失去呼吸心跳，送醫急救仍宣告不治，而當時坐在機車後座的18歲吳姓男子則不見蹤影，警消已安排支援人力將持續進行搜索行動。

▲警消著裝，用手拉手的方式，在水面上排起人鏈進行搜索。（圖／記者游宗樺翻攝）

計程車吳姓駕駛表示，當時綠燈直行正通過路口，突然有輛機車從左邊衝出來，速度很快根本來不及反應，撞上後就立即停車報警。警方初步調查發現，吳姓男子經酒測無酒精反應，事發時是綠燈直行，而機車疑似違規從左側衝出，確切事故原因警方已調閱路口監視器釐清。